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Durante la madrugada se registró un corte general en Río Gallegos debido a un desperfecto en la infraestructura eléctrica de Transpa. En un primer comunicado oficial, emitido a las 4:18 horas, se informó que la empresa ya trabajaba para intentar restablecer el suministro y que la estimación inicial era de unas dos horas de interrupción.

Sin embargo, horas más tarde, Servicios Públicos comunicó que las condiciones meteorológicas impedían realizar maniobras seguras sobre la red.

Los fuertes vientos y la presencia de hielo sobre la infraestructura generaban movimientos importantes en la línea, además de acumulación en distintos componentes del tendido eléctrico. Esta situación impedía que los equipos técnicos pudieran intervenir con normalidad.

Río Gallegos atraviesa una de las jornadas más frías del año

El contexto del corte se dio en una jornada especialmente compleja desde lo climático. Este viernes es uno de los días más fríos de lo que va del año en Río Gallegos, una situación que incrementó la preocupación por la continuidad del suministro.

En la capital santacruceña, muchas familias utilizan sistemas de calefacción eléctrica, por lo que una interrupción prolongada del servicio representa una dificultad adicional frente a las bajas temperaturas.

Ante este escenario, SPSE avanzó con la puesta en marcha de la generación propia para reforzar la energía disponible y evitar mayores complicaciones.

Qué es la Reserva Fría de Río Gallegos y para qué sirve

La “Reserva Fría” es un sistema de generación eléctrica de respaldo que tiene como objetivo sostener el suministro de la ciudad cuando se producen fallas en el Sistema Interconectado Nacional (SADI).

El esquema consiste en una central térmica ubicada en la zona de Río Chico, equipada para ponerse en funcionamiento en situaciones de emergencia. Su activación está a cargo de Servicios Públicos Sociedad del Estado.

Este sistema permite abastecer de manera complementaria a Río Gallegos cuando existen problemas técnicos en las líneas de transporte eléctrico o cuando las condiciones climáticas extremas afectan la infraestructura.

Un respaldo ante fallas del sistema eléctrico

La utilización de la Reserva Fría busca evitar interrupciones prolongadas y garantizar el abastecimiento básico de energía en la capital provincial.

Además, funciona como una herramienta para afrontar escenarios críticos, como cortes provocados por fallas en el transporte eléctrico o fenómenos meteorológicos que dificultan las reparaciones.

En esta oportunidad, la activación del sistema se produjo luego de que Transpa comunicara las dificultades para resolver el inconveniente en el corto plazo y mientras continuaban los trabajos de monitoreo sobre la línea afectada.

Restablecimiento del servicio y continuidad del monitoreo

A las 7:30 horas se había registrado el restablecimiento del suministro eléctrico en Río Gallegos. No obstante, más tarde volvió a producirse una interrupción, por lo que las autoridades continuaron siguiendo la evolución del sistema.

SPSE mantuvo las gestiones para asegurar la estabilidad energética mientras persistían las condiciones climáticas adversas en la ciudad.

La situación quedó bajo monitoreo permanente debido a la combinación de la falla técnica, las bajas temperaturas y el impacto del viento y el hielo sobre la infraestructura eléctrica.