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La Cámara de Diputados dio este viernes tratamiento en sesión extraordinaria al proyecto de ley de Financiamiento Estratégico Provincial, iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que prevé un empréstito de hasta 600 millones de dólares. Luego de algo más de tres horas de debate, cuarto intermedio mediante, los legisladores a instancias del oficialismo decidieron que el proyecto regrese a comisiones.

Tal como había adelantado La Opinión Austral, el gobierno necesitaba dos tercios de los votos. Sin embargo, desde horas tempranas se sabía que la oposición contaba con al menos diez votos en contra de la iniciativa, por lo que con ese número no alcanzaba la mayoría necesaria para aprobarlo. Las palabras del gobernador Claudio Vidal en el recinto tampoco torcieron la decisión de los diputados de la bancada de Unión por la Patria.

El diputado Santiago Aberastain, presidente del bloque Por Santa Cruz, fue quien tomó la palabra tras el cuarto intermedio. “Aprovechamos el cuarto intermedio para hablar con los otros espacios políticos, con la premisa de la búsqueda de consensos y entendemos que todos queremos que le vaya bien a Santa Cruz” y señaló: “Faltan muy poquitas cosas para buscar acuerdos y uno es el detalle de las obras” ya que “la discusión más recurrente es qué le toca a cada localidad, cómo se reparte”.

Santiago Aberastian: “Hay que seguir viendo el tema de las obras” ya que “si es ese el desencuentro, lo podemos solucionar”.

Asimismo, sostuvo: “Creo que hay cosas que son incuestionables, vengo de Puerto Deseado y estoy seguro que ninguno de los presentes votaría en contra que Puerto Deseado tenga otra planta de ósmosis inversa”, sostuvo el diputado y añadió: “Calculo que nadie estaría en contra de que se pueda terminar el tan peligroso tramo de la ruta 3 Rada Tilly – Caleta Olivia, y tantas obras que hay que entendemos que podemos transformar el futuro de Santa Cruz”.

El miembro informante del oficialismo manifestó que las obras dinamizan la economía y fortalecen el bolsillo del trabajador santacruceño, ya que “si hay más trabajo, hay más ingresos, hay más gastos, la actividad comercial se recupera”, expresó al tiempo que dijo que coincidía con el diputado Daniel Peralta en que “hay que seguir viendo el tema de las obras” ya que “si es ese el desencuentro, lo podemos solucionar” por lo que “quería mocionar que el proyecto permanezca en comisión y logremos una ley que deje contentos a todos los ciudadanos de Santa Cruz y a quienes los representamos”, subrayó.

¿Por qué a comisiones?

Según informó el oficialismo, la medida fue adoptada luego de que sectores de la oposición anticiparan su negativa a otorgar los dos tercios requeridos para el tratamiento sobre tablas durante la sesión extraordinaria, situación que amenazaba con impedir el avance del proyecto y frustrar la discusión de una herramienta destinada a financiar obras estratégicas, infraestructura, producción y desarrollo económico.

La sesión extraordinaria contó con la presencia de todos los legisladores.

Frente a ese escenario, los legisladores oficialistas optaron por devolver la iniciativa a las comisiones correspondientes para continuar su estudio técnico, incorporar aportes y generar las condiciones necesarias para alcanzar los consensos que demanda una ley de esta magnitud.

Desde el bloque oficialista remarcaron que la decisión responde a una actitud de responsabilidad institucional orientada a proteger una propuesta que busca brindar soluciones concretas a demandas históricas de los santacruceños.

En ese sentido, señalaron que la Ley de Financiamiento permitirá acceder a herramientas para ejecutar obras estructurales vinculadas al abastecimiento de agua, energía, saneamiento, salud, educación, conectividad y desarrollo productivo en distintas localidades de la provincia.

Asimismo, destacaron que estas inversiones no solo apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, sino también a generar empleo, dinamizar la economía regional y crear condiciones para atraer nuevas inversiones privadas.

“La prioridad es que Santa Cruz cuente con herramientas que le permitan crecer, desarrollarse y resolver problemas históricos de infraestructura que afectan a miles de familias”, se indicó.

El ida y vuelta entre diputados

Al comenzar la extraordinaria, la diputada oficialista Fabiola Loreiro tomó la palabra y le hizo algunas preguntas a la oposición de Unión por la Patria. “Lo que me interesa saber es si hay alguna alternativa, si ellos (la oposición), con la experiencia que tienen en esto ¿Qué alternativa propondrían? ¿Hablaron con sus grupos políticos? ¿Hablaron con la gente?, manifestó la legisladora.

Luego tomó la palabra el diputado Daniel Peralta, que es opositor al gobierno pero que hace meses dejó el bloque de Por Santa Cruz para conformar uno unipersonal. Al respecto, hizo una serie de reflexiones a las palabras del gobernador Claudio Vidal“. “Habló en su discurso a este tema de las herramientas, lo que quiere él para Santa Cruz, para qué lo votaron en Santa Cruz, etc. etc.”, dijo para comenzar.

El diputado Daniel Peralta pidió “consenso” para avanzar.

“Dejó algunas cosas preocupantes como lo que dijo de Río Turbio“, mencionó al tiempo que sostuvo: “La democracia es una cuestión de pesos y contrapesos” e hizo referencia a un “panfleto” que hablaba de la deuda tomada en su gestión como gobernador entre los años 007 y 2015. Esa publicación “tiene algunas omisiones, por ejemplo, omitir que en ese tiempo, tuvimos el paro petrolero más largo de la historia afectando producción, no entrando a esta provincia, en concepto de regalías, durante siete meses, nada“, refirió.

“¿Qué hizo el gobernador en ese momento? ¿Se puso a llorar? No. Buscó herramientas“, expresó en autorreferencia a su mandato. “Supimos encontrar las herramientas, restaurando la paz social quebrada y para eso buscamos una palabra, consenso”, remarcó. “No es lo que yo quiero, es lo que todos queremos si en realidad lo queremos hacer entre todos”. Y en ese punto, cuestionó: “Este proyecto se tendría que haber hecho de otra forma; sentando a los intendentes, planteando la necesidad que cada uno de ellos estime sobre las obras necesarias para su localidad”.

Entre otras cosas, Peralta bregó por ir a buscar el dinero de déficit del Presupuesto Provincial, alrededor de 400 mil millones de pesos, al gobierno nacional. “Primero, hay que ir a buscar esa plata”, manifestó. “Convoquen, les van a decir cosas que no les gustan, más vale que sí, pero esto no es un tema de personalismo, este es un planteo de sacar a Santa Cruz del pozo en el que está“, y remarcó: “El camino es el de los consensos“.

Mario Piero Boffi, diputado por el Pueblo de San Julián, compartió en buscar consenso y, en caso de ser necesario, “ir pueblo por pueblo” a analizar cada obra.

Otro legislador que tomó la palabra fue Mario Piero Boffi, diputado por el Pueblo de Puerto San Julián. Dijo compartir las palabras del presidente del bloque oficialista, Santiago Aberastain, en relación al trámite que tomó esta norma, tras la presencia de los funcionarios provinciales del ministerio de Economía, para ir subsanando “algunas inquietudes“. “Se menciona mucho la palabra consenso, la palabra necesidad de avanzar obras que son estratégicas”, sostuvo. “Comparto lo que dijo el exgobernador Peralta respecto de una obra como el acueducto de Caleta Olivia, o el acueducto de Río Gallegos, o poder conectar a la línea 132 del interconectado a Piedra Buena, San Julián, Gregores“, mencionó, entra otras.

“La búsqueda de los consensos tiene que ser de manera colectiva y agrupando a la mayoría de los sectores colectivos”, refirió Piero Boffi. “Es una postura acertada, plantear discutir las obras; vamos pueblo por pueblo, podemos tener el tiempo suficiente; creo que hay un planteo abierto por parte del gobierno de la provincia“, aseguró.

Javier Jara: “El consenso se reúne con todos los intendentes”.

Asimismo, el diputado Javier Jara (Movere), acotó que “preocupa el hecho de no poder lograr un consenso”. A continuación, puntualizó: “La mayoría del pueblo santacruceño no quiere endeudarse, eso está a la vista, no hace falta hacer ninguna consulta popular para saberlo, falta solamente caminar las calles y escuchar a los vecinos y saber que este endeudamiento no tiene el consenso de la gente”. Luego también retomó las palabras de Peralta, al sostener: “Todavía estamos a tiempo de barajar y dar de nuevo“. “El consenso, lo tenemos que buscar entre todos; uno quiere que el gobernador termine su mandato como corresponde, le hemos dado todas las herramientas que han estado a nuestro alcance, para que así sea”, e indicó: “El consenso se reúne con todos los intendentes y el de Las Heras, donde pertenezco, el intendente (Antonio) Carambia, no fue convocado“. Entre otras cosas, mencionó: “Acá no están los dos tercios que se necesitan para aprobar el proyecto, lo mejor sería que regrese a comisiones para que el gobernador salga fortalecido, que consensuó un proyecto para todos los santacruceños”, sostuvo.

Luego de eso se fue al cuarto intermedio que duró aproximadamente una hora y, al regreso, se decidió enviar el proyecto de nuevo a comisiones para buscar esos consenso que se pidieron en el recinto.