Con el apoyo del Gobierno Provincial, la Fundación Por el Mar impulsa, en Santa Cruz, la primera experiencia de cultivo de huiro gigante de Argentina, combinando conservación marina, investigación científica y desarrollo productivo sostenible.

En ese marco, el desarrollo cuenta con el apoyo de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura y del Consejo Agrario Provincial, organismos que impulsan proyectos pioneros, entre ellos, este cultivo de algas pardas.

Cabe recordar que, la organización Por el Mar (PEM) es una entidad dedicada a la conservación marina y la investigación científica, que trabaja en la provincia de Santa Cruz con el objetivo de proteger los ecosistemas marinos, y fomentar el desarrollo sostenible.

En la localidad de Puerto San Julián se lleva adelante este proyecto “Cultivo de Algas”, una iniciativa inédita en el país. Jonathan Behm, de la fundación, comentó que actualmente trabajan con cachiyuyo o huiro gigante (Macrocystis pyrifera), una macroalga que forma extensos bosques submarinos.

Esta formación submarina puede alcanzar entre 40 y 70 metros de longitud, y crecer hasta 50 centímetros diarios en condiciones óptimas. Se trata de una especie fundamental para el ecosistema marino patagónico, ya que brinda refugio, alimento y zonas de reproducción a numerosas especies.

Behm señaló que la labor de la fundación se centra en la conservación marina, motivo por el cual impulsan proyectos productivos que eviten la deforestación de los bosques naturales.

“Mi historia está ligada a una familia dedicada a la pesca artesanal, y sabemos que estos bosques son esenciales porque protegen y sostienen la biodiversidad. Por eso trabajamos fuertemente en su cuidado, al mismo tiempo que promovemos una alternativa económica sostenible”, expresó.

Jonathan Behm.

En ese sentido, destacó que los resultados obtenidos superaron las expectativas iniciales. “La primera granja se instaló en mayo y actualmente las algas ya superan los tres metros y medio de longitud”, detalló.

El proyecto se encuentra en una etapa constante de investigación y experimentación, ya que es la primera vez que se realiza una experiencia de este tipo en la Argentina. “No contamos con manuales sobre esto, no tenemos papers o documentos que nos digan esto va a crecer tanto en Argentina”. Existe la experiencia en Puerto Montt, Chile, pero “todo cambia, porque es otro mar, el Pacífico, nosotros estamos sobre el Atlántico, entonces son nutrientes distintos”.

Al referirse al crecimiento máximo de las algas, Jonathan Behm especificó: “Vamos a empezar a cosechar y una parte la vamos a dejar, para ver cuánto más puede llegar a crecer. Estábamos con tasas de crecimiento de 40 cm por semana. Crece muchísimo, cada vez que vas a la granja es distinta. Ahora estamos sacando de a 20 cm para ver cuándo el crecimiento empieza a mermar”. La idea es poder medir con mayor precisión los procesos productivos del centro de cultivo.

Asimismo, aclaró que la reproducción de las algas —al igual que la de ciertos hongos— se produce por esporas, en piletones donde recursos como la luz y el agua se encuentran estrictamente controlados.

La bióloga Milagros Schiebelbein es la responsable del laboratorio y Hatchery del PEM, y del control científico del proyecto, mientras que Behm se ocupa del desarrollo de la infraestructura en el mar, junto a un grupo de voluntarios que trabajan ad honorem. El equipo tiene previsto llevar los conocimientos y la experiencia adquirida a escuelas y universidades, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la conservación marina, y la protección de la fauna de la Bahía de Puerto San Julián.

Finalmente, Behm remarcó la importancia del acompañamiento institucional. “Elaboramos informes cada seis meses donde detallamos todos los pasos del proceso, los estudios realizados, las distintas variantes que se presentan durante la instalación de la granja, así como los avances y las dificultades propias de la experimentación. Sin el apoyo de la Secretaría de Pesca y del Consejo Agrario, este proyecto no sería posible”, afirmó.

Con gran expectativa, desde la Fundación Por el Mar adelantaron que en febrero se prevé realizar la primera cosecha piloto, un hito para la organización y para el desarrollo, de nuevas alternativas productivas sustentables en la costa santacruceña.