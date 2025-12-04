Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vecinos de Río Gallegos encontraron perritos abandonados en el vaciadero municipal, un episodio que generó fuerte indignación en la comunidad. Varios cachorros estaban dentro de una caja y otros fueron dejados en el mismo sector, encerrados en una bolsa.

El hallazgo ocurrió el martes por la noche, cuando personas que circulaban por la zona se toparon con una escena desoladora. De inmediato avisaron a voluntarios rescatistas, que se acercaron para poner a salvo a los animales.

Este jueves, desde la agrupación “Valentín en Cada Huella” —encargada del resguardo y difusión del caso— indicaron que “hoy llevamos a los 9 cachorritos a la veterinaria, donde fueron desparasitados”.

Asimismo, precisaron: “Se les aplicó antibióticos, ya que algunos presentaban vómitos, probablemente por la mala alimentación que habían recibido en días anteriores. Por suerte, todos ya fueron atendidos e inyectados, iremos viendo como evolucionan“.

Mediante un posteo en sus redes sociales, detallaron los requisitos para aquellos que quieran adoptar a estos compañeros de cuatro patas:

Ser mayor de 18 años.

Contar con patio y, en lo posible, vivienda propia.

Poder cubrir gastos veterinarios y brindar alimento de buena calidad.

Aceptar seguimiento por parte del voluntario.

Comprometerse a la castración obligatoria en el momento indicado (6 meses).

“Gracias por acompañarnos y por ayudar a cambiarles la vida”, precisó el grupo. Quienes deseen contactar a “Valentín en Cada Huella” para ofrecer un hogar a alguno de estos perritos pueden hacerlo mediante sus cuentas de Facebook e Instagram.

