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Este viernes se llevará adelante la Primera Jornada “Carne de Guanaco: nueva identidad gastronómica de la Patagonia” en la Sociedad Rural de Río Gallegos, una propuesta que busca promover el consumo de este recurso regional y destacar su valor nutricional y productivo. El evento comenzará a las 17:30 horas y contará con degustaciones, charlas técnicas y demostraciones culinarias.

La iniciativa, que se desarrollará en Río Gallegos, es organizada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cuenta con el acompañamiento del Consejo Agrario Provincial. Se enmarca dentro de una estrategia del Gobierno de Santa Cruz para diversificar la producción, fortalecer la cadena del guanaco y fomentar nuevos hábitos de consumo.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay, destacó la relevancia de la propuesta: “Es una iniciativa muy importante que venimos trabajando y que responde a un pedido del gobernador Claudio Vidal. Cada institución que quiera incentivar esta actividad, nosotros vamos a acompañar”.

Uno de los ejes centrales de la jornada será la difusión de los beneficios nutricionales de la carne de guanaco. Según informaron desde el organismo, contiene aproximadamente 24 gramos de proteína cada 100 gramos, superando incluso a carnes tradicionales como la vacuna o el pollo.

Garay subrayó: “Es un alimento muy beneficioso, con alto contenido proteico. Además, el costo que tiene ayuda al consumidor, por eso queremos que los santacruceños se animen a consumirla”.

Degustaciones, recetas y chefs invitados

El evento contará con la participación de reconocidos chefs y cocineros que realizarán demostraciones en vivo, compartiendo técnicas y recetas para incorporar esta carne en la cocina cotidiana. Entre los invitados se destacan Paula Comparatore, junto a Alejandra Repetto, Guillermo Vergara, Mauricio Villa, Carlos Martínez y Diego Aybar.

Además de las degustaciones, los asistentes podrán acceder a recomendaciones prácticas y recetas para replicar en sus hogares. La actividad es coordinada por las ingenieras Carla Cepeda y Carla La Rosa.

Impulso a la cadena productiva del guanaco

Desde el Consejo Agrario Provincial remarcaron que esta jornada forma parte de un trabajo sostenido junto a instituciones y frigoríficos para consolidar la cadena productiva del guanaco. En este sentido, Garay explicó que ya se avanzó en un plan de manejo que permite potenciar este recurso.

“El año pasado realizamos un trabajo muy importante junto a otras instituciones para avanzar con el plan de manejo del guanaco, que hoy nos permite estar en esta instancia”, señaló.

Asimismo, indicó que se trabaja para que la carne obtenga tránsito federal, lo que permitiría su comercialización en todo el país, ampliando el mercado y generando nuevas oportunidades económicas.