Solos, con amigos, con la familia o junto a su comunidad parroquial, los riogalleguenses volvieron a caminar con fe y bajo el lema “Con la Santísima Madre de Güer Aike , peregrinos de Esperanza” en la 45° Peregrinación a la virgen de Güer Aike.

El Grupo La Opinión Austral desplegó una cobertura especial para el evento más convocante que reúne en la fe a los creyentes de la capital provincial.

Como estaba previsto, la procesión inició a las 06:00. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Como estaba previsto, el inicio de la procesión fue a las 06:00 desde la rotonda Bark. Antes de partir, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina, bendijo a los presentes.

Una larga fila de vehículos y peregrinos escoltó a la imagen de la virgen. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Desde allí y a medida que pasaba el tiempo, la procesión comenzó a nutrirse de ciclistas y automovilistas con el mismo objetivo: subir las escalinatas de Güer Aike para visitar a la virgen y darle gracias.

Con la alegría que los caracteriza, los ciclistas pedalearon para visitar a la virgen. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Durante la procesión, Esther, integrante de la comunidad del Santuario San Cayetano, manifestó a La Opinión Austral: “Estamos acompañando a la virgen. Vinimos cumpliendo una misión, somos servidoras del santuario, todos los años venimos a acompañarla”.

“Ella nos da mucho amor, mucha alegría, muchas bendiciones, venimos por la salud, por nuestra Argentina, por cómo está nuestro país, por nuestra provincia, para que todo de fruto y sigamos cada día mejor, que seamos mejores personas, que seamos creyentes y que tengamos fe”, cerró.

El Ejército, siempre presente en la Peregrinación a la virgen de Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el trayecto, los caminantes se encontraron con cuatro puestos de hidratación y con baños químicos.

Además, en el predio, se ubicaron puestos de comida, entre ellos estuvo el de Cáritas de la Parroquia San José Obrero.

“Vinimos a las 04:00, no sabíamos muy bien cómo estaban los puestos, pero nos pudimos acomodar bien. Vinimos para juntar dinero para la canasta navideña de la gente que acompañamos, todo lo que hagamos en dinero lo vamos a avocar a eso”, contó Susana Ruiz a La Opinión Austral.

Runners y ciclistas participaron de la peregrinación. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Precisó que son “112 familias que acompañamos cada mes, eso son los bolsones que hacemos para Navidad y Año Nuevo”.

“Venimos siempre porque somos parte de la iglesia, nuestra madre nos acompaña todo el año, somos un lugar donde la caridad y la solidaridad aflora y la gente nunca nos faltó. Nuestra madre la virgen María siempre está presente, siempre agradecidos porque nos ayudan muchísimo. Aprovecho para agradecerles a esas personas que saben quiénes son, a esos comercios que a nosotros nos ayudan un montón. Agradecidos también a la comisión de Güer Aike”, expresó.

La comunidad participando en una de las misas que se realizó en el sector de arriba de Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por primera vez, el Grupo Scout San Juan Pablo II tuvo su puesto, donde ofreció panchos coreanos.

“Es la primera vez que tenemos un puestito, siempre venimos caminando. Nos vamos de campamento nacional entonces tenemos que juntar fondos”, manifestó Daniela Collinao, jefa del grupo.

Reconoció que al tratarse de es una propuesta “innovadora, la gente no lo conoce, es un pancho en palito con masa que tiene queso, salchicha, queso y cualquier aderezo que quieran”.

El obispo diocesano Ignacio Medina bendiciendo a los caminantes. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Kospi, de Florería Ainoha, se hizo presente por segunda vez en la peregrinación ofreciendo a la venta diferentes opciones para ofrendar a la virgen.

“Nos quedaremos hasta que nos eche el viento”, expresó la joven emprendedora, hermana del futbolista “Toto” Avilés, campeón en el Inter Miami junto a Lionel Messi.

El cuidado de la salud también fue un punto a tener en cuenta con la presencia de voluntarios de la Cruz Roja y de personal del Hospital Regional Río Gallegos.

Al respecto, el doctor Juan Carlos Maciel de la guardia del HRRG, detalló: “El dispositivo cuenta con cinco enfermeras, una ambulancia que también tiene los elementos necesarios para brindar la atención de urgencia y prestar el servicio que se necesite”.

Durante la mañana, llegaron los primeros peregrinos a visitar a la virgen. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Mencionó que las principales molestias que presentaron los caminantes fueron el “cansancio muscular y agotamiento, la gente no viene muy preparada, usa calzados que no son los adecuados y eso genera molestias y dolores”.

Para aliviar esos dolores, por quinto año consecutivo, participó un grupo de masajistas profesionales que brindó su servicio de manera gratuita.

“Este año, sumamos más voluntarios así que estamos super agradecidos con la comisión del evento y con todos los colegas que vinieron”, expresó Lidia Gauna.

En total hubo 21 profesionales que ofrecieron masajes “para descomprimir, para relajar. La gente cuando llega, viene con las pantorrillas y los pies muy cansados, son masajes más enfocados en el alivio de la tensión de la caminata”.

Daniel Menco, veterano de guerra de Malvinas, visitó a la virgen de Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Santiago Menco, veterano de guerra de Malvinas, también llegó hasta Güer Aike junto a su esposa para visitar a la virgen.

Nacido en Lago Posadas y residente en Gobernador Gregores desde 1991, contó a La Opinión Austral que “el 10 de enero estaría yendo a Malvinas, fui soldado durante la guerra y ahora vuelvo”.

Sobre aquéllos años, recordó: “Me tocó en el Comando de la Brigada, estaba frente a la cárcel. Después fuimos la custodia de Galtieri, y luego nos llevaron al Regimiento 35 en Río Turbio, terminó la guerra, nos vuelven a traer y nos dejan en la Brigada, donde habíamos empezado. Nos incorporaron al Regimiento 24”.

Santiago Menco, veterano de Malvinas, en diálogo con La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Ahora vuelvo a las islas, sin los amigos porque me tocó con gente de Formosa, Corrientes, Córdoba, mucha gente de Buenos Aires, soy el único que voy a ir”, mencionó.

En total, hubo cuatro misas, entre ellas la central, que tuvo lugar una vez que la procesión llegó a Güer Aike. La imagen fue descendida y trasladada en andas por un grupo integrado por algunos de los que participaron de la primera procesión en 1982.

A continuación, el obispo Ignacio Medina celebró la misa central y posteriormente, hubo bautismos comunitarios.

Cabe mencionar que tanto en el camino como en el predio, hubo bendiciones y se brindó el sacramento de la reconciliación.

El tiempo que fue variable, primero soleado y luego con lluvia y algo de viento, no fue obstáculo para que más de 40 mil personas llegasen a Güer Aike.

Diácono César Riquelme, obispo Ignacio Medina y sacerdote Daniel Ferrari durante la misa central en Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Alrededor de las 17:00, el diácono César Riquelme manifestó a La Opinión Austral: “Ha habido una cantidad de peregrinos hermosa, calculamos que más o menos entre 42 y 45 mil personas han venido a Güer Aike. Hemos realizado 10 bautismos de niños y niñas”.

“A pesar de que nos visitó la lluvia, y bastante fuerte por un rato, tenemos una temperatura muy agradable, deben haber al menos unos 15 grados. Y siguen llegando muchos peregrinos y sigue llegando mucha gente”, acotó.

Los fieles riogalleguenses, presentes en la misa central. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El balance general es muy positivo. Agradecemos la ayuda que nos entregó el Gobierno Provincial y la Municipalidad a través de sus departamentos y sus áreas de trabajo, pusieron todos los elementos que tienen disponibles a nuestro servicio para que la peregrinación pudiera resultar en un gran éxito”, valoró.

Durante toda la jornada, los creyentes visitaron a la virgen de Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cerrando, el diácono Riquelme agradeció también “la presencia de un grupo importante de los primeros peregrinos que sembraron hace ya 45 años esta semilla de amor a la virgen y que nos permite llegar hasta Güer Aike a saludarla“.

Miles de personas visitaron a la virgen de Güer Aike. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

También agradeció “la presencia de las fuerzas, como el Ejército Argentino, Fuerza Aérea, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional, que este año se sumaron como fuerzas y con importante representación en nuestra peregrinación”.

A los pies de la virgen, los fieles agradecieron y pidieron. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“A ustedes también como medio de comunicación, gracias por permitirnos informar a la comunidad y por permitirnos haberlos invitado. Que el Señor los bendiga a todos y que nuestra Madre Santísima la Virgen los cubra con su manto de gloria”, cerró.

LA HUELLA DE LOS JÓVENES DE 1982

María Peralta, Alejandra Bórquez, Martín Mestelán, Oscar Pérez y Gabriela Mestelán fueron quienes en la 45° Peregrinación a la virgen de Güer Aike recibieron a la imagen en su llegada al predio y la llevaron en andas hasta su ubicación para la misa central.

Ellos cinco fueron parte del grupo que participó de la primera procesión, la que fue impulsada por el sacerdote Ismael Zabala y organizada por el grupo juvenil de la Catedral y acompañada por los grupos de San Juan Bosco y Paz y Bien del Obispado.

En la primera peregrinación, participaron alrededor de 60 personas, además de un grupo de apoyo y gente que se sumó.

También fueron parte jóvenes de los colegios Salesiano y Fátima, Instituto María Auxiliadora y adultos de movimientos de la Iglesia de aquél entonces.

Sobre cómo vivieron la participaron de la procesión, en esta 45° edición, desde el grupo expresaron: “Muchas veces uno hace cosas que no imagina que van a trascender en el tiempo y es conmovedor como la gente lleva a los pies de la virgen lo que tiene para agradecer, lo que tiene para pedir, lo que tiene, lo que sueña. Había mucha gente joven caminando, en bicicleta, mucha gente grande en la misa, fue conmovedor”.

EL PÓSTER DE LA OPINIÓN AUSTRAL ACOMPAÑÓ LA FE EN LA 45° PROCESIÓN A LA VIRGEN DE GUER AIKE

