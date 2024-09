Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado 21 de septiembre, Río Gallegos celebrará el Día de la Primavera y el Día del Estudiante a puro color con el tradicional desfiles primaveral y con una grilla imperdible de espectáculos para toda la familia.

Al respecto, la jefa de la Casa de la Juventud de la Municipalidad de Río Gallegos, Antonella Sandoval, habló con Radio LU12 AM680 y brindó detalles sobre la agenda para este fin de semana.

Antonela Sandoval, jefa de la Casa de la Juventud. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Sabemos que el clima mucho no acompaña en muchos eventos, pero dejamos ese tema de costadito porque si no siempre estamos a la expectativa de saber si lo hacemos o no. Va a haber una sola carroza grande, pero eso no quita que, en las otras categorías que se agregaron y las que están siempre, se hayan anotado más agrupaciones, más colegios, más juntas vecinales“, aseguró en referencia a las previsiones climáticas para la jornada.

En ese marco, Sandoval explicó que el desfile comenzará a las 18 horas y tendrá su desarrollo en la Av. Presidente Néstor Kirchner, en pleno centro de la capital santacruceña. “Vamos a concentrar todos en la calle Córdoba, frente al Centro Chileno y vamos a desconcentrar en lo que es la calle 25 de Mayo. El palco va a estar ubicado en Kirchner y San Martín”, explicó.

Respecto a las novedades para este desfile primaveral, Sandoval reveló: “Las categorías son murgas, comparsas, coreografía de baile que se agregó este año y mini carroza. Tenemos en total 25 anotados“.

En otro tramo de la entrevista, la titular de la Casa de la Juventud se refirió a la falta de inscriptos en la categoría de carrozas este 2024.

“Hemos salido por todos los colegios y por todos lados con el tema de las inscripciones y bueno, sabemos que una carroza demanda mucho tiempo, mucho trabajo y mucha responsabilidad. Sabemos también la situación que estamos atravesando, que es un poco complicado. Desde el municipio hacíamos una ayuda con un kit básico, pero bueno, no es suficiente. Así que entendemos también por esa parte y justamente se deciden agregar otras categorías que son más accesibles como coreografía de baile, donde se anotaron muchos muchas escuelas de danza”, comentó.

No obstante, habrá preparada una gran carrazo, y aunque es una sorpresa, Sandoval adelantó que los encargados de confeccionarlos fueron de “una junta vecinal”.

Por otro lado, la ceremonia de premiación está programada para las 22 horas y el evento contará con 5 jurados.

“Una vez que finalice el desfile, que se estipula 20.30, vamos directo al estacionamiento del SIPEM, donde estará el escenario para ver shows en vivo de artistas locales y va a estar el patio gastronómico y autos tuning en exhibición, para que puedan acercarselas familias. Vengan bien abrigados con un equipo de mates para acompañar este día que tenemos que celebrar con mucho color”, consideró Sandoval.

Por último, la jefa de la Casa de la Juventud aseguró que “hay que volver a contagiar los jóvenes e incentivarlos a que participen en el desfile”.

Grilla de artistas para el Primavera Fest 2024 en Río Gallegos

21:00 | La Gira

22:00 | Premiación De Carrozas

22:30 | La Kamarilla

23:30 | Indomable

00:30 | La Farra

01:30 | The Guasos