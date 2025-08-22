Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos despide con tristeza a Mario “Marito” Navarro, histórico trabajador de Patio Central, quien falleció el jueves y dejó un vacío en la comunidad. La noticia rápidamente se conoció en la ciudad y las redes sociales se inundaron de mensajes de cariño, pésame y fuerza hacia su familia.

Clientes del reconocido local de indumentaria, compañeros de trabajo y amigos lo recordaron como una persona noble, sencilla y siempre dispuesta a dar una mano, destacando el afecto que supo cosechar en más de tres décadas de labor diaria.

“Marito” fue parte de la gran familia que conformó el histórico comercio de Río Gallegos. Así lo recordó con profunda emoción Mario Braccalenti, propietario de Patio Central, en declaraciones a La Opinión Austral.

“Marito” Navarro, histórico trabajador de Patio Central.

“Fue una triste noticia. Marito tuvo muchísimos años con nosotros, si mal no recuerdo se sumó en el año 91. Siempre fue una persona predispuesta, trabajadora, una persona excelente“, recordó sobre “Marito” quien hace algunos años se jubiló.

Braccalenti remarcó además el vínculo humano que lo unía a Navarro: “Como siempre decíamos con papá, la idea dentro del negocio era armar una gran familia, y Marito era uno de ellos. Siempre decía que sí, nunca un problema, cero problemas. Esas personas que ya no se encuentran. La verdad, lo sentí muchísimo porque se fue una gran persona”.

El cariño expresado en redes sociales también reflejó el impacto de su partida: decenas de vecinos recordaron su trato cordial, su disposición constante y la cercanía que generaba en el día a día. “Siempre con una sonrisa, siempre atento”, resumió una clienta en un emotivo mensaje.

Mario Braccalenti, dueño de Patio Central. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Río Gallegos despidió con afecto y reconocimiento a “Marito”.

“Abrazo al cielo Maestro. Parte de la historia de Gallegos y de Patio. Mis respetos a su familia”, dijo Daniel, en redes sociales. “Una persona muy amable y atenta, que en paz descanse”, sumó Liliana, entre la decenas de mensajes publicados este viernes.

