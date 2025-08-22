Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Río Gallegos volvió a vestirse de luto este viernes, tras conocerse el fallecimiento de Mario Navarro, trabajador de Patio Central, uno de los comercios más tradicionales de la ciudad.

La noticia se dio a conocer, en momentos en el que la firma es noticia por su su enigmático cambio y remodelación, a través de un emotivo posteo realizado en sus redes sociales, donde expresaron: “Decimos adiós a nuestro compañero Mario Navarro, acompañamos a su esposa e hijo en este momento tan difícil, que Dios los fortalezca para seguir. Q.E.P.D. Marito”.

Un dolor que se repite

Este nuevo golpe llega apenas unos días después de la despedida de Carlitos Ulloa, otro de los empleados históricos de Patio Central. El 13 de agosto, el comercio había comunicado con dolor su fallecimiento y acompañado a sus familiares en ese duro trance.

Juan Carlos Ulloa, jubilado mercantil de Patio Central.

Que en menos de diez días dos trabajadores de la firma hayan partido causó una gran conmoción tanto entre los compañeros de trabajo como en la comunidad riogalleguense que frecuentaba el local.

El recuerdo de Mario Navarro

Quienes conocieron a Mario Navarro destacan su amabilidad y la predisposición con la que atendía a diario a los clientes. Para muchos, era más que un empleado: era parte de la historia cotidiana de quienes pasaban por Patio Central.

Mario Braccalenti, propietario de Patio Central, lo recordó conmovido en declaraciones a La Opinión Austral. “Fue una triste noticia. Marito tuvo muchísimos años con nosotros, si mal no recuerdo se sumó en el año 91. Siempre fue una persona predispuesta, trabajadora, una persona excelente”, recordó sobre “Marito” quien hace algunos años se jubiló.

Históricos empleados de Patio Central.

Braccalenti remarcó además el vínculo humano que lo unía a Navarro: “Como siempre decíamos con papá, la idea dentro del negocio era armar una gran familia, y Marito era uno de ellos. Siempre decía que sí, nunca un problema, cero problemas. Esas personas que ya no se encuentran. La verdad, lo sentí muchísimo porque se fue una gran persona”.

La noticia llegó al resto de la comunidad. “Abrazo al cielo Maestro. Parte de la historia de Gallegos y de Patio. Mis respetos a su familia”, afirmó Daniel Bagnasco. “Marito querido!! Un campeón!! Mi más sentidas condolencias para la familia y amigos”, expresó Pablo Roggero. “Mario, amigo de la infancia y del barrio, que descanses en paz y que brille la luz que no tiene fin. Mis condolencias para toda su familia y amistades”, lo recordó Sonia Barrientos. “¡Uh! qué triste noticia, una persona muy amable y atenta, que en paz descanse. Mis condolencias a toda su familia y allegados”, agregó Silvana Sotomayor.

El afecto que despertó en la ciudad se reflejó en los numerosos mensajes de apoyo a su esposa e hijo, quienes atraviesan este momento acompañados por familiares, vecinos y amigos.

Patio Central, una historia de más de 80 años

La noticia del fallecimiento de Navarro se da en medio de un momento de transición para Patio Central, comercio que nació en los años ’40 como Tienda La Central, fundado por Victoriano Peralvarez, y que se transformó en Patio Central en la década del ’90.

Con más de 80 años de historia, el local ha atravesado crisis y transformaciones, y actualmente encara una reconversión que promete un nuevo proyecto para Río Gallegos.

Más allá de su presente empresarial, el espíritu de Patio Central se sostiene en gran parte por sus trabajadores, quienes forman la memoria viva del comercio. La partida de Mario Navarro se suma a esa historia, dejando una huella imborrable en la ciudad.