Este domingo, una tragedia sacudió a la comunidad de Río Gallegos, tras conocerse la triste noticia del fallecimiento de una adolescente de 17 años, atropellada en la Autovía “17 de Octubre” en horas de la madrugada. Los responsables, identificados como J.S y E.G, iban a bordo de una camioneta Ford Eco Sport color negro y se dieron a la fuga. Fueron detenidos a las pocas horas por la Policía de Santa Cruz.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El triste suceso impactó a la comunidad, en vísperas de Año Nuevo. Los familiares y amigos de la víctima, identificada como B.M., se expresaron en redes sociales y exigieron justicia.

“Mi negrita hermosa me dejaste el corazón hecho pedazos, solo tenias 17 añitos y te arrebataron la vida, te llevaste mi vida por completo, solo espero que me des fuerzas para seguir de pie, y me cuides siempre, aunque ya no pueda…te amo con toda mi alma y te voy a llevar siempre en mi, ahora estas con el abuelito tanto que se querían”, escribió Abi Matulich, hermana de la adolescente.

“La verdad q la noticia me mato no lo puedo creer mi negrita tenías toda una vida tenías tantos sueños quiero decirte dónde estés gracias x esos dos años q pasamos juntos en tu amado gimnasio Verón como vos me decías me extrañaste profe ahora más q nunca siempre con esa sonrisa angelical q tenía quiero decirles a toda su familia sus papis hermanos hermanas les envío un fuerte abrazo y q dios tenga junto a el sabes q te quiero mucho mi negra ya nos vamos a volver a ver volá alto y los q hicieron esto lo paguen”, escribió por su parte Luis Enrique Cisternas.