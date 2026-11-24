Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Solidaridad y esperanza: Micaela Pérez, una joven de Río Gallegos, contó -emocionada y orgullosa- a través de sus redes sociales que fue seleccionada como donante de médula ósea y que resultó 100% compatible con un paciente que necesita un trasplante. A partir de esa noticia, decidió compartir su experiencia e impulsar a otras personas a sumarse al registro de donantes.

“Empieza un camino hermoso. Soy donante de médula ósea y salí compatible al 100% con un paciente”, publicó Micaela, quien también expresó su agradecimiento por contar con buena salud para atravesar el proceso de estimulación y poder ayudar a otra persona.

En su mensaje, destacó la posibilidad de ofrecer una oportunidad de vida y convocó a la comunidad a involucrarse: “Donen vida en vida, sean empáticos, recuerden que nadie está a salvo de un diagnóstico”.

La joven también buscó transmitir que dar el primer paso es sencillo y alentó a quienes estén interesados a acercarse al área de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos para informarse sobre cómo incorporarse al registro.

Donación de médula ósea

El Centro Regional de Hemoterapia funciona en el Hospital Regional Río Gallegos. Su director, el doctor José Gutiérrez, recordó que para registrarse como donante de médula ósea el límite de edad es de 40 años. La aclaración fue realizada durante una actividad de promoción de la donación voluntaria de sangre realizada a comienzos de este mes.

En tanto, Gutiérrez explicó que para donar sangre se requiere tener entre 18 y 65 años, presentar el documento y realizar una evaluación previa. Se trata de dos procedimientos diferentes, con requisitos específicos para cada caso.

Dr. José Gutiérrez, director del Centro de Hemoterapia.

La experiencia de Micaela vuelve a poner en primer plano la importancia de la donación voluntaria y de contar con personas registradas que puedan resultar compatibles con quienes necesitan un trasplante.

Su mensaje apunta a transformar una experiencia personal en una convocatoria colectiva: un registro puede convertirse en una oportunidad de vida para alguien más.

Grupos sanguíneos más frecuentes y más difíciles de conseguir

En cuanto a los grupos sanguíneos, Gutiérrez indicó que el 0 es el más frecuente en la comunidad: representa el 50% de la población, según sus datos. Le sigue el grupo A, con alrededor del 30%. En cambio, señaló que “los grupos negativos son los más difíciles de conseguir, en especial el 0 negativo y el A negativo”.

El director también explicó que el centro trabajaba con donantes conocidos para las transfusiones destinadas a neonatología. Según detalló, esas personas donan dos o tres veces por año y las unidades pasan “por un proceso de desleucocitación antes de ser utilizadas en ese sector, además de contar con estudios previos”

“Tenemos donantes que conocemos y que van dos o tres veces por año”, dijo. Agregó que se trata de un grupo que “se dedica especialmente a ese sector que es la neonatología”.