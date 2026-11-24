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Este martes, familiares y seres queridos dieron el último adiós a Nury Lozano en el cementerio de Río Gallegos. La ceremonia se realizó luego del velatorio en Cochería del Sur, donde sus restos fueron despedidos antes de ser trasladados al cementerio local.

Nury falleció el pasado 21 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde permanecía internada luego de haber sido derivada para continuar su atención médica. Tenía 69 años y trabajaba en la Biblioteca Provincial “Juan Hilarión Lenzi”.

La vecina había sido diagnosticada con leucemia aguda en marzo de este año. Durante su enfermedad estuvo internada en el Sanatorio Medisur de Río Gallegos, donde necesitó transfusiones de plaquetas y glóbulos rojos. Por ese motivo, sus familiares habían difundido pedidos de donación de sangre.

Nury era hermana del exdiputado provincial Alberto Lozano y de Patricia Lozano, presidenta de la Asociación Civil Buen Día Vida, que acompaña a pacientes oncológicos.

Hondo pesar en el cementerio de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA

Las dificultades durante el tratamiento

En abril, la demora en la llegada de la medicación oncológica había impedido que Nury pudiera comenzar el tratamiento. Ante esa situación, su familia inició un pedido solidario para conseguir los fármacos necesarios.

En septiembre, luego de su derivación a Buenos Aires, volvieron a registrarse dificultades para acceder a la medicación. Según había informado La Opinión Austral, la espera se extendió durante al menos dos meses y medio y tuvo consecuencias en la continuidad del tratamiento.

Familia y amigos le brindaron el último adiós. FOTO: JOSÉ SILVA / LOA.

El mensaje de despedida de su hija

Tras conocerse su fallecimiento, Ariela Pacheco, hija de Nury, compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó la fortaleza de su madre y los meses que atravesaron juntas durante la enfermedad.

“La luchaste tanto. Las tres estuvimos peleando codo a codo, pero vos pusiste tu cuerpo. Siempre fuiste luz donde estuviste mami”, escribió.

En su publicación también recordó las dificultades que enfrentaron para conseguir una derivación y acceder a los medicamentos. “Tu último audio fue: ‘Ya estamos hija, una quimio más’, diciendo que estabas orgullosa de mí, me quedo con eso y con el dolor de lo injusto que fue todo para pedir una derivación, para pedir remedios, para todo, la luchamos”, expresó.

Finalmente, le dedicó unas palabras de despedida: “Vos sos luz y no merecías seguir sufriendo. Andá en paz mami y seguí brillando donde estés, acá nos vas a hacer falta y nunca vamos a dejar de recordarte con tus risas y frases, siempre buscando el lado positivo a todo”.

“Gracias mami por amarme a mí y a mis hijos”, concluyó.