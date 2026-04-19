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La directora de la reconocida Escuela y Agencia de Modelos Elegance, Mirta Sosa, dio a conocer que su perro “Brunito”, cruza de galgo y doberman, de dos años y medio fue atacado por dos pitbulls.

El ataque sucedió el jueves alrededor de las 16:00 en la Reserva Natural Urbana, ubicada entre calles Miguel Segovia, Correa Falcón, General Mosconi y Matías Mackinlay, de Río Gallegos.

En el recorrido, se encontraron con un chico con dos pitbull sueltos. “Justo nos tocaba ese tramo, quedé paralizada cuando los vi ya que apenas intercambiamos miradas ambos se abalanzaron sobre ‘Brunito’”, relató en una publicación que realizó en su cuenta de Facebook.’

La reserva donde se produjo el ataque.

“Lo empezaron a correr por todos lados entre los dos, yo gritaba que por favor los agarre, pero se hizo imposible, los dos estaban encarnizados con él. Cuando le gritaba fuerte para que se detuvieran, el perro negro y blanco se paraba frente a mí como confundido para atacarme también. Fue muy fea y desesperante la situación para ambos”, completó.

“El perro negro y blanco se paraba frente mío como confundido para atacarme también”. MIRTA SOSA

Sosa intentó dialogar -en medio del ataque de nervios- con el dueño de los pitbulls: “Le dije que lo habían mordido, lo único que hacía era pedir disculpas. Le dije: ‘Hoy lo agarró a mi perrito, mañana puede ser un niño, una persona’”.

“Del susto, temblaba no podía ni pararme, en ese momento no se me ocurrió pedirle ningún dato a este chico, agarre mi mascota y me fui lo más rápido posible”.

“Brunito” tuvo que ser intervenido y le hicieron puntos.

Sosa señaló que compartió lo sucedido para “visibilizar la necesidad en estos casos de tomar conciencia y tomar todos los recaudos con este tipo de razas, los cuales son muy temperamentales. Por supuesto, entiendo son animalitos los cuales tienen derechos también, pero no dejan de actuar por instinto, aquí los dueños son los responsables de sacarlos sueltos o soltarlos, como en este caso, dentro de la reserva”.

“Si hubiese estado sujeto en ese momento el control hubiese sido otro. Deberían llevarlos siempre con su correa (mínimo) y bozal, en caso de tener estas características, realmente es un peligro para la sociedad tenerlos sueltos. El resultado está a la vista, con esas reacciones realmente es un peligro”.

Cabe recordar que la ordenanza municipal 8426 establece el uso obligatorio en todos los perros de collar, correa, bozal y bolsa para deposiciones.

Secuelas

Producto del ataque, “Brunito” quedó lastimado. En la veterinaria, le realizaron una intervención y continúa con controles.

“Agradezco que dentro de todo fue solo eso y no lo mataron”, manifestó.

Los gastos veterinarios ya superan los 300 mil pesos, motivo por el cual Sosa también está intentando contactarse con el dueño de los pitbulls, lo que por el momento no ha logrado.

A dos días del ataque, Sosa manifestó a La Opinión Austral: “Quedamos muy asustados y angustiados ambos. Una tristeza total, pobrecito, está muy bajoneado y triste. Es un amor, un niño, sólo quiere jugar”.

Cerrando, manifestó que “la idea es que la gente de una buena vez tome conciencia sobre estos animalitos, ellos no tienen la culpa de nada, actúan por instinto”.