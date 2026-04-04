Culminando el Triduo Pascual, la Iglesia Católica alrededor del mundo celebró la Vigilia Pascual. En la Catedral “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos, la vigilia inició a las 18:00 con la bendición del “fuego nuevo” y el encendido del Cirio Pascual que tuvo lugar en el exterior del templo ubicado en avenida San Martín.

El interior de la Catedral con todos los presentes sosteniendo las velas encendidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego, el sacerdote Ariel Silguero ingresó al templo con el cirio pascual encendido y a partir de su llama, se fueron encendiendo las velas de cada uno de los presentes en el interior.

El sacerdote Ariel Silguero. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es una celebración muy linda, con muchos elementos. Está el elemento del fuego, se bendice la vela grande que se llama cirio pascual que representa a Cristo que es nuestra luz, hay una primera parte que es el fuego, una segunda parte que es la palabra de Dios, se leen lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y luego se viene el momento del agua recordando nuestro bautismo. Son tres signos importantes: el fuego que representa al fuego del amor de Dios que derrama en nuestro corazón, la palabra que es la palabra de Dios que nos da la fuerza para hacer el bien y rechazar el mal y el agua que nos renueva por el bautismo”, explicó Silguero a La Opinión Austral.

“Estamos en la vigilia esperando su resurrección, es un momento muy lindo porque como comunidad reconocemos que Jesús es la luz del mundo, es el agua viva que viene a iluminarnos, que viene a darnos la fuerza, que viene a darnos la gracia así que celebramos la Pascua de Resurrección. Esta noche con la luz, sentimos que Jesús viene a iluminarnos las velas de nuestro corazón”, manifestó.

En cuanto al cierre del triduo, apreció que “es un momento muy lindo, muy celebrativo. La gente se acerca con mucha necesidad de recibir la bendición, en todas las iglesias, traen el agua para que se bendiga y también traen sus velas para llevar la luz a sus casas”.

La bendición del “fuego nuevo” en el exterior. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sobre todo, para pedir la bendición de Jesús, de Dios que ha resucitado y quiere regalarnos su resurrección”, completó.

La Semana Santa inició el domingo pasado con el Domingo de Ramos, jornada durante la cual se realizó una procesión desde el Hospital Regional Río Gallegos hasta el gimnasio del Colegio Salesiano, donde el obispo Ignacio Medina presidió la misa.

“Tanto en Catedral como en la Parroquia San Juan Bosco, donde estoy acompañando esta semana santa, ha habido mucha cantidad de gente. Se acercó mucha gente lunes, martes y miércoles santo para confesarse, se han hecho confesiones en tres lugares distintos. Muy linda la participación”, destacó Silguero.

En Domingo de Ramos, recordó, “fue impresionante la gente que se acercó con sus ramos para iniciar la Semana Santa. Mucha gente se ha acercado pidiendo la bendición de Dios, está pasando momentos difíciles y también necesitan esa gracia, ese acompañamiento y la bendición de Jesús”.

Con el “fuego nuevo”, procede a encender el cirio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Este domingo, culminará la Semana Santa con las Pascuas, las misas se desarrollarán a partir de las 10:30 en adelante, según el templo.

“Los invitamos a participar y a vivir con alegría esta Pascua de Resurrección y dejar que el señor Jesús venga a bendecirnos y a darnos la gracia que necesitamos”, cerró.

DOMINGO DE PASCUAS

Catedral 10:30

Parroquia Nuestra Señora del Carmen 10:30

Parroquia San José Obrero 11:00

Parroquia San Jorge 11:00

Parroquia María Madre 11:00

Parroquia Virgen del rosario de San Nicolás 11:00Centro Laura Vicuña 11:30

Iglesia San Benito 11:30

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 12:00

Parroquia Fátima 18:00

Parroquia Inmaculada 19:00

Santuario San Cayetano 19:00

Parroquia San Vicente 19:00

Parroquia San Juan Bosco 19:30

Capilla María de Nazareth 19:30

LA VIGILIA PASCUAL EN IMÁGENES

1 de 9 | La bendición del "fuego nuevo" en el exterior. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 9 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 9 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 9 | Con el "fuego nuevo", procede a encender el cirio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 9 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 9 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 9 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 9 | El interior de la Catedral con todos los presentes sosteniendo las velas encendidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 9 | El padre Ariel Silguero celebrando la Vigilia Pascual. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL