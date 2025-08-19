Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 17 de agosto, un lobo marino apareció en la costanera de Río Gallegos, sorprendiendo a los vecinos que transitaban por la zona. Entre el murmullo del mar y el paso de transeúntes, el animal se encontraba a la altura de la calle Mascarello, desorientado y expuesto al riesgo por la presencia de perros curiosos que suelen rondar el lugar.

El Grupo Especial de Bomberos acudió rápidamente tras recibir un llamado de emergencia. La dotación trabajó en la contención del área, con el objetivo de resguardar al mamífero pinnípedo y evitar incidentes con los canes del entorno. Una vez asegurado el perímetro, personal de la Dirección de Fauna tomó el control del procedimiento, coordinando la posterior reubicación del lobo marino en su hábitat natural.

Este martes 19, desde el Consejo Agrario de Santa Cruz informaron en sus historias de Instagram que “el equipo de Fauna trasladará al lobito marino, para brindarle un espacio más seguro y tranquilo mientras espera la subida de marea”.

Una hora después, en la misma red social, el organismo difundió un video del animal adaptándose a la marea en Punta Loyola e ingresando energéticamente al agua. “Nuestro compromiso es acompañar y resguardar la fauna silvestre en Santa Cruz“, indicaron.