Después de casi un año de la destrucción del monumento al periodista e historiador Osvaldo Bayer, el nuevo proyecto está más cerca de convertirse en una realidad.

El día que destruyeron el monumento a Osvaldo Bayer con una retroexcavadora de Vialidad Nacional.

El martes 25 de marzo de 2025, en el Día del Trabajador de Prensa, las imágenes de una retroexcavadora arrancando la silueta del autor de “La Patagonia Rebelde”, el libro que dio a conocer los fusilamientos de 1.500 obreros durante las Huelgas Patagónicas de 1920-1921 recorrieron las redes sociales y los medios de comunicación nacionales e internacionales.

En el video se podía ver a la máquina de Vialidad Nacional avanzando sobre la obra del escultor Jerónimo Villalba que había sido inaugurada en 2023 en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con la presencia de familiares de detenidos-desaparecidos de Santa Cruz durante la última dictadura y de huelguistas fusilados.

El después

Luego de reuniones que no avanzaron e infructuosos pedidos para recuperar los restos del monumento que primero quedaron en un depósito de la Secretaría de Cultura de la Provincia y posteriormente, colocados -sin reparación, ni acto formal- contra una pared de los jardines del Complejo Cultural de Santa Cruz, el escultor comenzó a desarrollar “Reconstruir Bayer”, un proyecto en modalidad “crowfunding”, es decir a partir de la colaboración comunitaria.

“Estamos muy felices porque este es un paso enorme y lo queríamos dar antes del cumplirse el año”. JERÓNIMO VILLALBA, ESCULTOR

A casi un año de la destrucción de la obra original, que estaba ubicada en el ingreso a Río Gallegos por Ruta Nacional N° 3, “Reconstruir Bayer” logró reunir el dinero para avanzar en la primera parte de la obra: la silueta del historiador.

“Estamos muy felices porque este es un paso enorme y lo queríamos dar antes del cumplirse el año y lo vamos a hacer, así que el agradecimiento es para todos los que participaron, para las 1.200 personas que compramos la maqueta, que donaron, todos los que participaron también compartiendo el proyecto. La alegría es enorme”, expresó Jerónimo Villalba en las redes sociales del proyecto.

“Después de tanto esfuerzo, ya está a punto de viajar a Río Gallegos”, adelantó sobre la estructura.

Cómo será el monumento

De acuerdo al proyecto, detallado en el sitio web reconstruirbayer.ar, el rostro de Osvaldo Bayer tal como fue representado para la obra original se ubicará por encima de un muro de gaviones metálicos que le otorga solidez y peso simbólico y el gavión, compuesto por un enrejado metálico o malla de alambre, será rellenado con fragmentos del monumento destruido convirtiéndose así en la piedra angular de la nueva memoria.

De acuerdo a lo señalado en la página del proyecto se han recaudado $14.9300.000 de $60.000. 000, fondos que han sido reunidos mediante donaciones o también la compra de la escultura a pequeña escala o remeras.