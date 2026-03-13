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El Colegio Secundario N°19 “Cincuentenario de LU12” de Río Gallegos conmemoró este viernes su 40° aniversario con una ceremonia cargada de emoción, memoria e inclusión. La institución, que actualmente ofrece orientaciones en Economía y Ciencias Naturales, ha formado a cientos de jóvenes a lo largo de cuatro décadas y es considerada un pilar educativo de la comunidad del barrio Belgrano.

El acto contó con la presencia de autoridades, docentes, estudiantes, ex alumnos y familias, en una jornada que puso en valor la historia y el presente del establecimiento.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El colegio se vistió de fiesta para la ocasión. La Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizada 24 y dirigida por el teniente Jorge Nicolás Reynoso, acompañó toda la ceremonia. Tras el ingreso de abanderados y escoltas de las banderas nacional y provincial, interpretaron Aurora, el Himno Nacional Argentino, el Himno de Río Gallegos y “Malambo Blanco” de Hugo Giménez Agüero.

La Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” del Regimiento de Infantería Mecanizada 24 acompañó el acto aniversario con un repertorio patriótico y festivo. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los momentos más emotivos fue el canto del “Feliz Cumpleaños” frente a una gran torta preparada para 500 personas, también musicalizado por la banda.

Durante el acto, la rectora Carolina Vargas y la vicedirectora Ana Almaraz recibieron presentes en nombre de la institución por parte de autoridades provinciales y municipales, entre ellas la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub; la secretaria de Deportes, Silvina Juárez; y el supervisor pedagógico del Consejo Provincial de Educación, Marcelo Alloco.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Posteriormente se realizó el descubrimiento de una placa conmemorativa en reconocimiento a los 40 años de trabajo educativo y compromiso con la comunidad.

“40 años educando con experiencias compartidas”

La rectora Carolina Vargas subrayó el orgullo institucional por los 40 años de historia compartida. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Previo al acto, la rectora Carolina Vargas expresó su emoción por el aniversario.

“Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta celebración tan importante. Son 40 años educando, con muchas experiencias y momentos compartidos con docentes y estudiantes. También nos acompañan las familias, así que es muy emotivo”, señaló en diálogo con La Opinión Austral.

Destacó además los proyectos desarrollados desde 2023 junto a la vicedirectora Ana Almaraz: “Nos complace que la comunidad educativa nos siga eligiendo. Han pasado cantidad de estudiantes y docentes por este edificio, y hoy también nos visitan ex rectores, ex alumnos y ex directivos. Es un momento muy nostálgico”.

Una historia que se remonta a antes de 1986

Aunque la institución fue formalmente creada como Colegio Provincial de Educación Secundaria N°19 en 1986, investigaciones recientes revelan que funcionaba desde antes en otros espacios. Durante el acto, además, se proyectó un video institucional que recorrió su historia, con imágenes de archivo y documentos que reflejan la evolución del establecimiento a lo largo de las décadas.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“El secundario funcionó en donde hoy está el Conservatorio Provincial de Música y hay documentación que data incluso de 1971. En 1989 se lo bautiza ‘Cincuentenario de LU12 Radio Río Gallegos’, que por entonces cumplía 50 años y se convirtió en padrino de la institución”, explicó Vargas.

Inclusión y trayectorias compartidas con escuelas especiales

Uno de los aspectos más destacados del aniversario fue su fuerte componente inclusivo. Participaron estudiantes de la Escuela Especial N°6 y de la Escuela Especial N°14 “Ush Nash”, con quienes el colegio desarrolla proyectos de “trayectorias compartidas”.

La asesora pedagógica Marcela Albornoz remarcó que la inclusión plena es una política institucional consolidada. “Los estudiantes asisten a clases, participan de proyectos sociocomunitarios y actividades de alfabetización. Plantan, crean, trabajan con arte y lenguaje. Somos una institución de puertas abiertas”, explicó a este medio.

La asesora pedagógica Marcela Albornoz puso en valor los proyectos de inclusión y alfabetización. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por su parte, la vicedirectora Ana Almaraz destacó la integración cotidiana. “Comparten recreos, actos y clases. Van a artes visuales, lengua o tecnología según sus intereses. Nuestros alumnos los reciben muy bien; son uno más”.

Vargas agregó que docentes de ambas modalidades trabajan de manera conjunta para acompañar las trayectorias educativas.

La vicedirectora Ana Almaráz celebró los vínculos construidos a partir de las trayectorias compartidas. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Una comunidad marcada por el sentido de pertenencia

El legado familiar es una característica distintiva del Secundario 19: muchos estudiantes actuales son hijos de ex alumnos. Incluso parte del personal pertenece al barrio donde se ubica la institución.

“Mi mamá y gran parte de mi familia estudiaron acá”, contó Ever Flores. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Es el caso de Ever Flores, alumno de 3°A, quien contó que su madre y gran parte de su familia estudiaron en la institución, reflejando el fuerte legado generacional del colegio. Junto a su compañera Jazmín García y otros estudiantes, participó del festejo integrando el cuerpo de baile folklórico.

García, también de 3°A, adelantó que presentarían dos danzas tradicionales —chacarera y gato— preparadas tras varias semanas de ensayo, como parte del homenaje artístico por el aniversario.

“Vamos a bailar chacarera y gato por los 40 años del colegio; estamos muy contentos de poder participar”, resaltó Jazmín Garcia alumna de 3°A. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Testimonios de ex directivos: educación en valores y desafíos actuales

Durante el acto, la exrectora Viviana Zuñiga destacó que la identidad del colegio se construyó sobre la comunidad, el sentido de pertenencia y la colaboración a lo largo de décadas de cambios. Recordó los inicios “de prestado” y el crecimiento conjunto hasta consolidarse como institución, subrayando valores como la inclusión, la confianza y los objetivos compartidos. Enfatizó que la escuela formó no solo en contenidos sino en valores: “No solamente es el aprendizaje por sí, es el aprendizaje de los valores, del respeto, del ser”. También remarcó que hoy es una institución “fuerte, adaptable y que permite que sus alumnos desarrollen su potencialidad”.

La exrectora Viviana Zúñiga recordó los inicios del colegio y destacó la construcción colectiva de su identidad a lo largo de los años. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El profesor y ex rector Martín Paiva reflexionó sobre el sentido actual de la escuela en un contexto de crisis y cambios tecnológicos, planteando grandes desafíos como enseñar a pensar, construir ciudadanía y competir con la distracción digital: “Hoy la moneda de mayor valor no es el dólar, es la atención”. Cerró con un llamado a lo colectivo y al compromiso de familias, docentes y Estado, invitando a los estudiantes a encontrar felicidad y propósito en la educación: “Vengan al colegio para ser felices”.

El exrector Martín Paiva reflexionó sobre los desafíos actuales de la educación y el rol de la escuela en la formación ciudadana. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Para el cierre de las palabras alusivas, fue invitado el director de la Casa de la Juventud, profesor Gabriel Pérez, ex docente de Artes Visuales de la institución. Durante su intervención recordó con emoción que sus primeros pasos como docente los dio justamente en ese colegio, lo que volvió aún más significativo su regreso en una fecha tan especial.

Pérez apeló a su experiencia personal para motivar a los estudiantes a animarse a ser auténticos y a no temer al error, subrayando que cada aprendizaje escolar deja herramientas para toda la vida. “No tengan miedo de seguir sus sueños… cada cosa que ustedes aprendan acá es para ustedes”, expresó.

El profesor Gabriel Pérez, ex docente de la institución, alentó a los jóvenes a seguir sus sueños y valoró el aprendizaje para la vida. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, dedicó un sentido recuerdo a Lionel Lauquen, Brianna Matulich y Naiara Pérez, estudiantes de la institución que perdieron la vida, a quienes homenajeó con palabras de profundo afecto: aseguró que, aunque ya no estén físicamente, permanecen vivos en la memoria de la comunidad educativa.

Un cierre artístico cargado de emoción

La celebración incluyó múltiples presentaciones artísticas que aportaron color y emoción a la jornada. Estudiantes de la Escuela Especial N°6 presentaron la obra “Cosechando Valores”, mientras que Nahuel Bahamonde, alumno de segundo año, interpretó la canción “Saturno” de Pablo Alborán. También participaron alumnos del Colegio Polivalente de Arte con una performance de danza moderna, se realizaron exhibiciones de tango y danzas árabes, y estudiantes del propio Secundario 19 ofrecieron bailes folklóricos tradicionales como la Chacarera y el Gato.

Estudiantes de la Escuela Especial N°6 protagonizaron una emotiva presentación artística titulada “Cosechando Valores” FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La jornada concluyó con un clima festivo y de profundo reconocimiento al recorrido institucional.

1 de 13 | Nahuel Bahamonde, alumno de la Escuela Especial N°6, interpretó con gran emoción el tema “Saturno” de Pablo Alborán durante el acto aniversario. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 13 | Autoridades del colegio realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a los 40 años de trayectoria institucional. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 13 | Autoridades del colegio realizaron el descubrimiento de una placa conmemorativa en homenaje a los 40 años de trayectoria institucional. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 13 | FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A 40 años de su creación formal, el Secundario N°19 “Cincuentenario de LU12” reafirma su rol como espacio educativo, cultural y social de Río Gallegos. Con proyectos inclusivos, fuerte identidad barrial y generaciones de egresados que regresan como familias, la institución continúa construyendo comunidad mientras proyecta nuevos desafíos para el futuro.