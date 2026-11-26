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El martes pasado, sobre la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Río Gallegos, un grupo de motociclistas se vio sorprendido por violentas ráfagas de viento que, en cuestión de segundos, les hicieron perder el control y terminaron arrojándolos al suelo, en plena ruta. Ahora, sus protagonistas reconstruyeron en primera persona cómo vivieron aquellos dramáticos momentos.

El hecho ocurrió aproximadamente 100 kilómetros antes de llegar a la capital santacruceña, cuando el grupo de motoviajeros atravesaba un sector de cañadones. La situación se agravó en cuestión de minutos: al fuerte viento se sumaron lluvia intensa, caída de granizo y una visibilidad prácticamente nula. Según el testimonio de uno de los viajeros, camioneros que intervinieron en la emergencia estimaron que las ráfagas superaban los 100 kilómetros por hora.

“Fue una sorpresa realmente. De lo bien que veníamos, si bien veníamos lidiando con el viento, agarramos ese cañadón, esa bajada y fue aumentando en forma tremenda, hasta que no se pudo mantener más la moto”, relató uno de los motociclistas en diálogo con Info 3 Noticias de Tierra del Fuego.

El viajero describió la violencia de la tormenta y cómo las condiciones climáticas cambiaron repentinamente. “La lluvia venía castigando y después empezó a caer granizo. Un armagedón fue realmente”, expresó.

Además, contó que lejos de poder levantarse y ponerse a resguardo, la fuerza del viento continuaba desplazándolo sobre la ruta.

“Había visto videos de camiones que se tumbaban por el viento. La verdad que nunca imaginé vivirlo en persona, la magnitud de lo que el viento puede llegar a ser. Porque una vez caído sobre la ruta, no podía mantenerme… estaba parado, pero el viento me iba arrastrando sobre el pavimento. Me llevaba”, contó.

En medio de esas condiciones extremas, un ciclista que circulaba por el sector fue arrastrado por las ráfagas hacia un barranco. “El viento lo hizo desaparecer en forma automática, al ser livianito, y mi compañero lo fue a asistir”, relató.

El hombre destacó la intervención de dos camioneros que frenaron para ayudarlos. Uno de ellos detuvo su marcha luego de que le hicieran señas -ya que la visibilidad era casi nula-, mientras que el segundo utilizó su vehículo para proteger al viajero de la fuerza del viento.

Según recordó, uno de los transportistas estimó que las ráfagas alcanzaban al menos los 100 kilómetros por hora.

Otro motociclista terminó en la banquina contraria

Un segundo integrante del grupo también contó cómo fue sorprendido por el viento mientras circulaba detrás de su compañero. La fuerza de las ráfagas lo desplazó hacia la banquina opuesta y no tuvo otra alternativa que arrojar la motocicleta.

El hombre explicó que tampoco podía avanzar caminando para acercarse a su compañero, aunque pudo comprobar que ya estaba siendo asistido por los camioneros.

Otro de los motoviajeros que fue derribado por las ráfagas.

“Estábamos conectados por los intercomunicadores y hablamos. Yo le decía: ‘¿Estás bien, Alberto?’. Él me decía que sí. Atrás mío venía otro muchacho de Buenos Aires y también tuvo la misma situación”, detalló.

El llamado de atención para quienes viajan en moto por la Patagonia

Después de lo ocurrido, el motociclista dejó una advertencia para quienes recorren las rutas patagónicas en dos ruedas y pidió prestar atención a la intensidad del viento.

“La verdad que no hay que subestimar los vientos de la Patagonia porque son tremendos. Nosotros tuvimos suerte y por eso lo estamos contando”, sostuvo.

Además, planteó la necesidad de contar con más indicaciones al respecto. “Sería bueno que haya algunas indicaciones de las mangas de viento, para ir visualizando cómo está. Si bien la tormenta se veía bastante brava, uno no dimensiona que es tanto”, señaló.

“Esto lo contamos para que otros motociclistas tengan cuidado, porque la Patagonia es la Patagonia”, concluyó.