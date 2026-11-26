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Los tres efectivos de la Policía de Santa Cruz acusados de homicidio contra el ciudadano boliviano de 35 años en una comisaría de Río Gallegos quedaron detenidos con prisión preventiva, según lo dictó la jueza subrogante Yamila Borquez. La decisión judicial alcanza a los tres policías que fueron detenidos el domingo 8 de noviembre y que, al día siguiente, comparecieron ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 3 de Río Gallegos para prestar declaración indagatoria. Se trata de Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel, quienes fueron trasladados bajo custodia de Gendarmería Nacional y quedaron alojados en dependencias de la Policía Federal Argentina.

Los uniformados están acusados de homicidio agravado por la calidad de autor con abuso de sus funciones, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal. La investigación busca establecer el grado de intervención de cada uno en el procedimiento que comenzó en una vivienda del barrio San Benito y continuó con el traslado de Claros Ferrel a la dependencia policial.

Gilmar Claros Ferrel (35), la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La causa tramita bajo el expediente N° 36276/26 y tiene como escenario central la Comisaría Séptima, donde el hombre murió mientras se encontraba bajo custodia de los efectivos.

La autopsia que cambió el rumbo de la investigación

Uno de los elementos determinantes para el avance de la causa fue el informe N° 88/2026 del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia. El estudio estableció que Gilmar Claros Ferrel murió por asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento, lo que descartó la hipótesis inicial de un fallecimiento por causas naturales.

La autopsia se realizó en las instalaciones de la Morgue Judicial. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El examen también documentó 14 lesiones externas recientes, traumatismos en distintas partes del cuerpo y fracturas de los arcos costales anteriores tercero, cuarto y quinto de ambos lados del tórax. Además, se identificaron marcas en las muñecas compatibles con la colocación de esposas y lesiones en la región cervical.

Los resultados forenses llevaron a profundizar las medidas sobre cinco expolicías que habían sido alcanzados inicialmente por restricciones judiciales. Además de los tres ahora procesados con prisión preventiva, Cris Melisa Alves y Gustavo Fabián Moraga también habían sido incluidos entre los efectivos investigados, con prohibición de salida del país y retiro de sus armas reglamentarias.

La reconstrucción del procedimiento en San Benito y la comisaría

Otro avance importante fue la reconstrucción judicial realizada el sábado 21 de noviembre. La diligencia se extendió entre las 8:25 y las 10:45 y estuvo encabezada por la jueza subrogante Yamila Borquez, con la participación de unos 40 efectivos de Gendarmería Nacional, que tuvo a su cargo el despliegue operativo y las tareas criminalísticas.

Carlos Alberto Coronel siendo ingresado al complejo. En un círculo, cuando había recibido un reconocimiento. Gilmar Claros Ferrel tiene 35 años de edad al momento de su muerte. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El procedimiento se desarrolló en dos escenarios. Primero, en una vivienda vinculada con la intervención policial inicial en el barrio San Benito, donde se recrearon la aprehensión de Claros Ferrel, las maniobras de reducción y su posterior traslado al patrullero.

Después, la comitiva se trasladó a la Comisaría Séptima para reconstruir los desplazamientos dentro del edificio, verificar los horarios, las condiciones de iluminación y visibilidad y el alcance acústico entre los distintos sectores de la dependencia.

De la medida participaron la pareja de Gilmar, una vecina del sector y el policía Carlos Alberto Coronel, cuya declaración indagatoria había motivado la reconstrucción.

Gilmar Claros Ferrel, el vecino fallecido en la Comisaría Séptima de Río Gallegos; Gerardo Giménez, juez que instruye la causa, y Matías Solano, abogado querellante.

Al finalizar, el abogado defensor de Coronel, Cristian Arel, sostuvo que la diligencia respaldaba la versión de su representado y volvió a cuestionar su detención.

“Mi defendido pudo volver a revivir lo que sucedió ese día a través de este procedimiento de reconstrucción del hecho, demostrando desde mi punto de vista la veracidad de sus dichos en la declaración indagatoria que fue recepcionada anteriormente, creyendo firmemente su inocencia, dado a que lo único que hizo Coronel fue brindar apoyo y asistencia en la conducción, nada más que eso. Para mí Coronel tendría que estar afuera, sobreseído”, expresó a La Opinión Austral.

Los cuestionamientos de las defensas y el reclamo de la familia

La situación procesal de los policías también había sido cuestionada por los abogados Jesús María Moroso y Héctor Rippa, representantes de Tejada y Torres. En una entrevista con La Opinión Austral, los letrados habían rechazado la necesidad de mantener detenidos a sus defendidos y sostenido que no existían riesgos procesales concretos.

“Pedimos que recupere la libertad. No hay ningún riesgo concreto que justifique la detención, y la calificación elegida, la más grave del Código Penal, no tiene sustento en esta etapa de la investigación”, manifestaron.

Héctor Rippa y Jesús María Moroso ingresando al Juzgado; Gilmar Claros Ferrel, la víctima. FOTO: MARTÍN MUÑOZ QUESADA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Los defensores también habían planteado que algunas de las lesiones descriptas en la autopsia podían estar relacionadas con las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizadas después de que Gilmar perdiera el conocimiento. Asimismo, descartaron que sus representados hubieran tenido intención de provocar su muerte.

Del otro lado, la familia de la víctima reclamó que se investigue a todos los efectivos que pudieron haber tenido responsabilidad en el hecho.

René Ferrel, hermano de Gilmar, había expresado en diálogo con Radio LU12 AM680 su convicción sobre lo sucedido: “A mi hermano lo mataron”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 9 de noviembre de 2026.

También denunció presuntas irregularidades en las primeras actuaciones policiales y un posible intento de responsabilizar a la pareja de la víctima por las lesiones que presentaba. Sobre el resultado que espera la familia, había sido contundente: “Vamos por la perpetua para ellos, que paguen por lo que hicieron”.

Con el procesamiento y la prisión preventiva de los tres efectivos, la investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel suma una nueva resolución judicial. El expediente deberá avanzar sobre las responsabilidades individuales de los policías involucrados en un caso que generó conmoción en Río Gallegos y un fuerte reclamo de justicia.

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