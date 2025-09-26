Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bomberos del Cuartel Dos de Río Gallegos fueron protagonistas este viernes de un rescate animal.

Un pequeño perro quedó atrapado en una cámara de inspección cloacal en Belgrano al 1600, lo que provocó la desesperación de su dueña.

El equipo de emergencia acudió al lugar y, con ayuda de una barreta, logró abrir la tapa para sacar al can sano y salvo.

Cinco efectivos intervinieron en este rápido operativo, que permitió que el compañero de cuatro patas regresara a su hogar en buen estado.

Leé más notas de La Opinión Austral