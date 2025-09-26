Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El maltrato animal volvió a sacudir a Río Gallegos luego de que una camioneta atropellara al menos dos veces a un perro de seis años en el barrio San Benito y se diera a la fuga, sin preocuparse por el estado del animal ni asistirlo. El hecho ocurrió el 23 de septiembre y, gracias a una integrante del grupo proteccionista “Valentín en cada huella“ junto a dos vecinos, lograron socorrerlo y trasladarlo al veterinario.

Desde la agrupación contaron en redes sociales que el perro se llama Roco y permanece en un tránsito provisorio mientras intentan dar con sus dueños. Tristemente perdió un ojo, sufrió una luxación en una de sus patas y tiene múltiples puntos por heridas en todo el cuerpo.

Así encontraron a Roco tras ser atropellado.

El martes próximo deberá volver al veterinario. “Nos invade una mezcla de alegría y tristeza: alegría porque sigue luchando con una fortaleza enorme a pesar de haber perdido un ojito, y tristeza porque sabemos que tiene dueños, pero hasta ahora no hubo respuestas de su parte”, expresaron este jueves en otro posteo.

Además, detallaron que lograron cubrir la cirugía que costó $280.000, aunque todavía queda pendiente el pago del control realizado y los próximos tratamientos. “Cada aporte, por pequeño que parezca, hace la diferencia para que pueda seguir adelante y no le falten cuidados”, indicaron, invitando a colaborar mediante el alias valentin.huellitas

“Escaparse así es inhumano”

Al día siguiente del dramático episodio, Daiana Díaz —integrante de “Valentín en cada huella”— relató en LU12 AM680 Río Gallegos cómo encontraron al perro: “Ocurrió el día martes por la tarde, mi amiga y compañera, Antonella, iba pasando por la calle del San Benito y vio cuando pasó esto. Había unos nenes socorriendo al perrito”, comenzó diciendo.

Lamentó que “fue bastante traumático para los nenes que estaban ahí porque fue una camioneta que ellos claramente no pudieron identificar la patente, pero sí que lo pasó por encima dos veces”, y agregó que lo llevaron de inmediato al veterinario, “donde le dieron los primeros auxilios, lo operaron… estuvo varias horas internado”.

En cuanto al paradero de los dueños explicó: “Nosotros siempre nos acercamos de buena fe a la zona cuando sucede algo así, no para pedir que paguen los gastos porque entre todos se puede ayudar y se puede colaborar (…) era más que nada para que él vuelva a su lugar, a su casita, pero lamentablemente no tuvimos buenas respuestas y encontramos un tránsito provisorio hasta que él se recupere”.

Roco debió ser internado de urgencia: perdió un ojito y una patita requiere movilización diaria.

También comentó que no está castrado aunque sí se lo veía bien alimentado. “Hicimos una reflexión con el tema de la velocidad de los autos en distintas calles de la ciudad. No pasa solo en una zona, pasa en toda la localidad. A todos nos puede pasar, pero ya con frenar, auxiliar, ayudar, eso habla de la persona. Pero escaparse así es inhumano”, remarcó.

Sobre la recuperación añadió que “perdió un ojito y hay una patita que tiene que ir movilizándose todos los días despacito, como para que pueda levantarse y volver a caminar”. Aun así, destacó la solidaridad de los vecinos que lo recibieron temporalmente: “Está en una atención muy linda de la familia. A primera hora nos comunicamos y nos dijeron que sí enseguida, súper valorable”.

Insistió en que “cuando sucede algo así, frenen porque es muy importante. Hasta puede ser un niño, es terrible. Escaparse de eso es tremendo. Y agradecer a la gente que colaboró, todavía tenemos que pagar el veterinario”. Finalmente, invitó a quienes quieran ayudar a comunicarse con el grupo a través de su cuenta oficial de Facebook o Instagram.

