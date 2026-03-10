Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un exitoso rescate animal tuvo lugar la mañana de este martes en Río Gallegos. Personal de la División Cuartel 24, junto con el Grupo Especial de Bomberos, acudió a un llamado de emergencia en la intersección de las calles 38 y 63, donde un caballo se encontraba atrapado en un pozo y no podía salir por sus propios medios.

El aviso lo realizó una vecina del sector, quien alertó de inmediato a las autoridades. Al arribar con la unidad 1118, los efectivos evaluaron la situación y comenzaron tareas de excavación controlada con palas para generar una rampa que permitiera una salida segura.

Los efectivos realizaron tareas de excavación controlada mediante el uso de palas para crear una rampa de salida segura.

Gracias al trabajo coordinado de la dotación y de los especialistas del Grupo Especial, el equino logró ser liberado sin lesiones. “Una vez más, nuestros bomberos demuestran que su vocación de servicio abraza la protección de todas las vidas”, expresaron desde la Superintendencia de Bomberos.

