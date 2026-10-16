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La banda liderada por Patricio “Pato” Fontanet se presentó este jueves por la noche en el Atlético Boxing Club, ante una importante cantidad de fanáticos.

Don Osvaldo llegó a Río Gallegos en el marco de su nueva gira y protagonizó una noche de rock con una importante convocatoria en el gimnasio del Boxing Club. Los seguidores de la banda se acercaron desde temprano para participar de uno de los espectáculos musicales destacados de la agenda de la capital santacruceña.

El recital había sido anunciado por La Opinión Austral, que junto a LU12 AM680 y FM Láser, en colaboración con LAX Producciones, organizó un sorteo de entradas para que los seguidores pudieran asistir al show.

La Opinión Austral les cumplió el sueño a seis fanáticos

En la previa del recital, Grupo La Opinión Austral les cumplió el sueño a seis fanáticos y sus respectivos acompañantes de disfrutar en vivo del show de Don Osvaldo.

Entre quienes recibieron las entradas estuvieron Ángel Cabrera, junto a Daniel Ríos; Paula Bórquez, con Yesica Orellano; Guillermo Toledo, acompañado por Vanesa Cadin; Paula Roostee y su acompañante; y Ricardo Bavera, también junto a su acompañante.

Un sexto ganador no se presentó a tiempo para solicitar sus accesos gratuitos, por lo que estos debieron ser entregados a otra persona y su acompañante para que también pudieran disfrutar del espectáculo.

De esta manera, seis fanáticos y sus acompañantes tuvieron la posibilidad de participar del recital a través de la iniciativa impulsada por el grupo de medios junto a LAX Producciones.

Así, la presentación de Don Osvaldo en Río Gallegos tuvo una convocatoria multitudinaria y dejó como saldo una noche atravesada tanto por la música y la expectativa de los seguidores.

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