“El ausente más presente”. Con esa sencilla frase, Jorge Valdano -campeón del mundo con Argentina en 1986- describía con elocuencia lo que causó la partida física de Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos que trascendió al deporte, en el 2020. Este martes en Río Gallegos las sensaciones fueron similares, en un homenaje realizado a veteranos de guerra y, particularmente, a Fernando Alturria, fallecido el 26 de julio de 2025.

En una jornada atravesada por la memoria y la emoción, se inauguró el Paseo Histórico en homenaje al héroe y referente indiscutido de la malvinización en Santa Cruz. A menos de un año de su fallecimiento, sus hijos hablaron en exclusiva con La Opinión Austral y pusieron en palabras lo que atraviesa hoy a la familia: una mezcla de dolor, orgullo y la responsabilidad de sostener un legado que excede lo personal. Su papá, su “viejo”, partió físicamente, pero está siempre presente con ellos.

Toda la familia junta y unida: Silvana, Emmanuel, Nahuel, Carolina y Yanina, hijos de Fernando Alturria, durante el homenaje a su padre, veterano de guerra. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Entre la tristeza y el orgullo”

“Estamos muy movilizados. Han sido días revoltosos en muchos sentidos, con el orgullo siempre presente por toda la gesta de mi papá y de todos los veteranos”, expresó Yanina, con la voz cargada de emoción, ante el móvil de La Opinión Austral, en la previa del acto realizado en el Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Yanina, hija de Fernando Alturria, hablando en exclusiva con La Opinión Austral. A su lado, Carolina, Emmanuel y Silvina. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Sentimientos encontrados, entre la tristeza de que ya no esté él ni mi mamá, y el orgullo de todo lo que generó, por los reconocimientos y todos los saludos”, agregó con seguridad y sostuvo que “todo lo que sembró desde la malvinización desde el amor. La forma en la que lo hizo. Siempre dándole una mano a quien lo necesitara”.

Imágenes y recuerdos de Fernando con su familia. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es nuestro primer 2 de abril sin él”

Carolina, otra de las hijas de Fernando, dimensionó el paso del tiempo que pasa y las ausencias que pesan. “Es nuestro primer 2 de abril sin él, y dos sin nuestra mamá. Es muy emocionante”. Rosalinda Godoy, su mamá y gran referente malvinera al lado de Alturria, falleció en 2023.

La emoción de Carolina al recordar a su padre, Fernando Alturria, con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La fecha, que para la familia siempre fue central, hoy adquiere otro significado. “Era un papá muy cariñoso y presente para nosotros, y para sus nietos, ni hablar. Era una persona muy transparente y honesta”, recordó.

Pero más allá del recuerdo íntimo, aparece el legado. “Su vida era Malvinas. Su corazón y vida estaba ahí. Se ve reflejado en tanto trabajo”, afirmó, marcando el eje que atraviesa toda la historia familiar.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En ese sentido, dijo: “Tratamos de acompañar todo lo que podemos, pero nunca podríamos estar a la altura de ellos dos. Se entregaron por completo”.

Imagen de Fernando, en Malvinas, en la muestra: la descripción reza “29 de Mayo de 1982 – Pradera del Ganzo. Soldados argentinos son llevados prisioneros bajo custodia británica. Entre ellos, en tercer lugar de la fila, Fernando Alturria. Un verdadero héroe. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Y cierra con una definición que sintetiza todo: “Siento un gran honor de llevar su apellido. Toda la vida lo vamos a llevar en el corazón”.

Homenaje al veterano de guerra Fernando Alturria en el Concejo Deliberante. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Lo más lindo que viví fue ir a Malvinas con él”

Luego Emmanuel fue enfático al destacar que Fernando Alturria “está con nosotros” y remarcó: “Todavía está presente en todo momento por todo lo que nos dio”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre todos los recuerdos, hay uno que sobresale. “Lo más lindo que pasé con mi viejo fue ir a Malvinas, con Carolina, en 2015. Fue un momento shockeante y emocionante. Íntimo”.

Emmanuel, hijo de Fernando Alturria, con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La imagen del Cementerio de Darwin aparece como un punto de quiebre. “Llegar al cementerio Darwin a ver a amigos y camaradas que quedaron allá. De eso nunca me voy a olvidar. Es el momento más preciado que tuve con él”.

“Toda mi vida junto a él la destaco. Nos dio una vida hermosa. Gran padre, gran militar y héroe”, señala Emmanuel, casi al borde de las lágrimas.

De izquierda a derecha: Emmanuel, Nahuel, Carolina, Silvina y Yanina, hijos de Fernando, y los nietos Ignacio y Emir, junto a las concejalas Giulliana Tobares y Daniela D’Amico, en el homenaje realizado en el Concejo Deliberante. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Y en medio del dolor, la unión familiar: “Que no esté físicamente creo que nos unió más como hermanos. Lo mejor que nos dejó mi papá son ellos, mis hermanos”.

“Lo extrañás, pero seguís trabajando por Malvinas”

Silvina vive el legado desde otro lugar: la gestión cotidiana. “Todo es Malvinas alrededor de nosotros, trabajo en el Departamento Malvinas de la Municipalidad y organizando todas las actividades de la vigilia y el acto”.

La ausencia no frena el compromiso, lo profundiza. “Lo extrañás y a la vez trabajando al 100 por ciento por todo esto. También trabajando en más homenajes que más adelante se vienen”.

Silvina, otra de las hijas de Fernando Alturria, habló con La Opinión Austral. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el medio, agradeció al Grupo La Opinión Austral -integrado por La Opinión Austral, Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las 92.1– por ir a la par de Fernando Alturria en su rol malvinizador: “Muchísimas gracias por estar. Sé que siempre La Opinión Austral estuvo acompañandolo a él”, enfatizó.

“Nos queda un camino importante”

Nahuel, último de los cinco hermanos en compartir sus sensaciones, dijo: “Son emociones que sentimos por primera vez. Es el primer 2 de abril sin él y sin nuestra mamá. Sin los dos”.

Nahuel, hijo de Fernando Alturria. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin embargo, en ese escenario aparece el sostén social. “Tenemos el acompañamiento de mucha gente y mis hermanos”.

El legado, insiste, no es solo familiar. “Mi papá dejó un gran legado junto al resto de veteranos y recorrieron muchos puntos del país”.

Y cerró marcando que “nos queda un camino importante, pero estamos tranquilos en el sentido que nos acompaña mucha gente”.

Siempre presente

En una ciudad donde Malvinas significa mucho y se siente más que en otras latitudes de Argentina, la inauguración del Paseo Histórico no fue solo un homenaje, sino una señal de cómo Río Gallegos recuerda a sus héroes, entre ellos, la figura de Fernando Alturria, que se proyecta más allá de su ausencia.

Sus hijos, emocionados, lo transmiten y entienden que además el legado se hereda y se construye día a día, entre el dolor, el cariño y el orgullo.