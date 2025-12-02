Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una estafa que supera los tres millones de pesos sacude a la comunidad del Secundario Nº 17 de Río Gallegos. En redes sociales surgió la denuncia contra una madre de una alumna de 5º año, identificada con las iniciales L.G.B., quien tenía a su cargo la recaudación para la cena de egresados. A pocos días del evento, otros papás descubrieron que el dinero no estaba, gran parte del servicio seguía sin abonarse y la mujer había “desaparecido”.

El problema golpea de lleno al curso 5C, integrado por 26 jóvenes. Ese grupo quedó contra las cuerdas porque la suma debe pagarse este jueves y el festejo estaba programado para el sábado. Ante ese panorama, las familias apelaron a la solidaridad de los vecinos con la intención de cubrir la jornada tras el indignante episodio. Radio LU12 AM680 Río Gallegos conversó con Lorena Ñanco, mamá de uno de los chicos afectados, quien confirmó que hasta julio figuraban todos los pagos, aunque después se detectó un faltante total de $3.640.000.

Ñanco lamentó la confianza depositada en L.G.B., pero remarcó que “ella a la vez manipulaba a la otra mamá, que iba a manejar todo, en realidad hoy lo que nos urge es poder juntar el dinero. Ya nosotros como padres haremos la denuncia que corresponde. Hoy la realidad nos apremia y si bien hay papás que cancelaron todas sus tarjetas, nos estamos uniendo como grupo y estamos largando una campaña a ver si podemos conseguir el dinero”.

No todas las familias pueden volver a afrontar la suma, por lo que acordaron aportar lo que esté a su alcance y pedir colaboración a la comunidad. En ese sentido, Lorena explicó cómo pueden ayudar quienes deseen acompañar al curso para que los estudiantes vivan su noche prometida: “A través del Mercado Pago es: LorenaNanco.mp y mi nombre es Ana Lorena Ñanco”, indicó.

Consultada sobre el impacto emocional, describió un panorama cargado de angustia: “Es un curso re sufrido, ha pasado muchas cosas y siempre nos está pasando algo…los chicos lloraban. Estaban re preocupados, desde el domingo que venimos con una situación de estrés importante. Me puse al pie del cañón, no pensaba estar viviendo esta situación. Los papás me pidieron que, por favor, esté yo y tomé la responsabilidad de estar en este momento hablando en los medios”.

Con evidente decepción, agregó: “Imaginate, nosotros hoy martes tendríamos que estar pensando en un peinado, en unos zapatos y ultimando detalles del vestido y de la ropa de mi hija. (…) Hoy lo más importante son los chicos y, como te digo, salgo a aclarar porque en otros medios salió una nota que recién vimos en las redes que no es el monto que necesitamos. Es mucho menos. Son tres millones y un poquitito más”.

Para cerrar, hizo hincapié en que “esta mamá es de una compañera de los chicos y todo el tiempo lo que se buscó fue resguardar a la nena, y los compañeros la están cuidando y la nena va a ir a la fiesta. Por sobre todo eso queremos destacar: los padres y los alumnos están cuidándola, que es lo que más interesa. Nos pusimos todos de acuerdo en eso porque ella no tiene la culpa”.

