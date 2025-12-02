Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un caso de estafa —que supera los 3 millones de pesos— sacude a la comunidad educativa del Secundario Nº 17 de Río Gallegos. En redes sociales trascendió que una madre de una estudiante de 5º año, identificada con las iniciales L.G.B., tenía a su cargo la recaudación para la cena de egresados y, a pocos días del evento, los demás padres descubrieron que el dinero no se encontraba, gran parte del servicio no se había pagado y la mujer había “desaparecido”.

La situación afecta especialmente al curso 5C, integrado por 26 estudiantes. Este grupo quedó en una instancia crítica, puesto que la plata debe ser abonada este mismo jueves y el festejo estaba previsto para el próximo sábado, y sus familias apelaron a la solidaridad de los vecinos para poder cubrir la jornada luego del indignante episodio.

Radio LU12 AM680 Río Gallegos habló con Lorena Ñanco, mamá de uno de los alumnos damnificados, quien confirmó que hasta julio figuraban todos los pagos registrados, aunque posteriormente faltó un total de $3.640.000. La madre señalada admitió que no tiene el dinero: “La hija no tiene la culpa”.

Según relató Ñanco, la organización había elegido a esta mamá para que recibiera y abonara los fondos en el salón contratado. Sin embargo, la mujer dejó de presentarse con la plata. La entrevistada detalló: “Nosotros hace ya casi un año que estamos preparando toda la organización de este evento. Los chicos decidieron hacer la cena con los tres quintos juntos. Entonces, en ese momento se habló y se armó una comisión donde había dos mamás representantes de cada quinto: A, B y C”.

Luego explicó: “La situación particular nos está pasando hoy a quinto C –que son 26 alumnos y 26 familias– es que había dos mamás en la comisión y una era la que declaraba todos los ingresos, todos nuestros fondos mes a mes en el lugar que decidimos contratar para hacer el tremendo evento. ¿Qué pasó? Hasta julio están registrados todos los pagos. El problema surgió de julio hasta octubre…todos los papás con sumo esfuerzo juntaron el dinero e iban entregándole a esta mamá los fondos para que ella lo fuera declarando en el evento y en octubre tener paga toda la fiesta”.

La previsión era llegar con todo listo en octubre. “El domingo nos desayunamos, cuando falta una semana para el evento, que el catering que ofrece la fiesta se encuentra con que no se habían declarado los pagos de un montón de personas, que eran precisamente de quinto C (…) quinto A y B no están teniendo problemas”, añadió.

También subrayó que “la plata que falta son $3.640.000. Y ese es el monto que tenemos que entregar el jueves“, al tiempo que valoró: “Yo sí quiero destacar que siempre tuvo muy buena predisposición la empresa de catering. Y la otra mamá que representa a 5C siempre estuvo presente también”.

Ñanco lamentó que confiaron en L.G.B., pero aseguró que “ella a la vez manipulaba a la otra mamá, que iba a manejar todo, pero en realidad hoy lo que nos urge es poder juntar el dinero. Ya nosotros como padres haremos la denuncia que corresponde. Pero hoy la realidad nos apremia y si bien hay papás que cancelaron todas sus tarjetas, nos estamos uniendo como grupo y estamos largando una campaña a ver si podemos conseguir el dinero”.

¿Cómo colaborar?

No todos pueden volver a pagar, por lo que las familias asumieron el compromiso de aportar lo que pudieran y pedir apoyo a la comunidad. En ese sentido, Lorena precisó cómo pueden ayudar los vecinos para que estos alumnos puedan tener su noche prometida. “A través del Mercado Pago es: LorenaNanco.mp y mi nombre es Ana Lorena Ñanco”, indicó.

Consultada acerca del impacto emocional en el curso, expresó con pesar: “Es un curso re sufrido, ha pasado muchas cosas y siempre nos está pasando algo…los chicos lloraban. Estaban re preocupados, desde el domingo que venimos con una situación de estrés importante. Me puse al pie del cañón, no pensaba estar viviendo esta situación. Los papás me pidieron que, por favor, esté yo y tomé la responsabilidad de estar en este momento hablando en los medios”.

Agregó con decepción: “Imaginate, nosotros hoy martes tendríamos que estar pensando en un peinado, en unos zapatos y ultimando detalles del vestido y de la ropa de mi hija. (…) Hoy lo más importante son los chicos y, como te digo, salgo a aclarar porque en otros medios salió una nota que recién vimos en las redes que no es el monto que necesitamos. Es mucho menos. Son tres millones y un poquitito más”.

¿Qué pasó con la mamá que se llevó la plata?

Sobre la madre acusada, Ñanco señaló que “el domingo, la otra mamá que estaba en representación por 5C la buscó por cielo y tierra e hizo todo lo necesario para contactarla, la contactó y esta persona terminó confesando que no tenía la plata. Ahora nos estamos asesorando para ver de qué manera hacer la denuncia”. Destacó además que se es posible colaborar este martes y miércoles durante todo el día.

Finalmente, remarcó que “esta mamá es de una compañera de los chicos y todo el tiempo lo que se buscó fue resguardar a la nena, y los compañeros la están cuidando y la nena va a ir a la fiesta. Por sobre todo eso queremos destacar: los padres y los alumnos están cuidándola, que es lo que más interesa. Nos pusimos todos de acuerdo en eso porque ella no tiene la culpa”.