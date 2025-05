Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la Unidad Académica Río Gallegos de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-UARG) recorrieron el edificio del Grupo La Opinión Austral.

La visita se realizó este jueves en el marco del cátedra de Introducción a los Medios Masivos de 1er año de la carrera que se dicta en la capital provincial.

Al respecto, el licenciado Santiago Puca Molina señaló que con la actividad se buscó que los y las estudiantes pudieran conocer las instalaciones y contrastar la teoría con la práctica.

“No estaba muy decidido qué estudiar, vi la carrera de periodismo y me llamó mucho la atención. Desde el último año venía escribiendo mucho y me interesaba comunicar”, contó Maxi sobre su elección al aire de Radio LU12 AM680.

En tanto que Juliana explicó que eligió estudiar Comunicación Social por su personalidad extrovertida. “Me decidí por esta carrera porque me gustaron mucho las materias y también me gustaron las instalaciones de la UNPA”, comentó.

Recorrido

“Juan Suárez nos hizo recorrer la redacción y los chicos pudieron ver cómo se cocina la noticia, también participaron los fotógrafos que es otra parte importante”, destacó el licenciado Puca Molina sobre la primera parte de la visita en la que conocieron de qué manera trabaja la redacción integrada web/papel.

“Muchos que están cursando Comunicación no conocían el diario papel”. SANTIAGO PUCA MOLINA

Asimismo, destacó la posibilidad que los estudiantes “puedan conocer este medio que es tan importante para la provincia”.

Además, el grupo de universitarios recorrió LOA Contenidos, el área audiovisual del Grupo La Opinión Austral.

Respecto a cómo van actualizándose los contenidos, Puca Molina comentó: “Hace dos años tuvimos que modificar el programa de la asignatura e incluir lo que es streaming y las transmisiones por You Tube justamente porque es lo que los jóvenes consumen actualmente”.

“Quizás nosotros escuchábamos la radio, veíamos la televisión o leíamos el diario en papel y muchas y muchos que están cursando Comunicación no conocían el diario papel entonces tenemos que adaptar no solamente las prácticas comunicacionales, sino también los contenidos porque sino estamos desactualizados y no les enseñamos lo que es la realidad”, explicó.

Para finalizar, sostuvo: “Esta visita a La Opinión Austral nos abre un poco más la mente para no solamente trabajar lo que vemos en el aula o en los libros, sino también para ver cómo trabaja un medio de comunicación actualmente en Río Gallegos”.