En el marco de las fiestas patronales de San Juan Bosco, en la mañana de este lunes, los y las estudiantes del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos realizaron una procesión.

Giovanni Melchiorre Bosco, sacerdote, educador y escritor, nacido el 16 de agosto de 1815, beatificado el 2 de junio de 1929 y declarado santo el 1° de abril de 1934 por el papa Pío XI, es patrono de la juventud, de la Diócesis de Río Gallegos y de la Patagonia.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Con la imagen del patrono de la juventud en andas, la comunidad educativa de la Casa Salesiana realizó una breve pero significativa caminata que se detuvo en la plaza San Martín, donde vistieron a uno de los árboles con los colores de Don Bosco.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe recordar que este sábado 16 de agosto, hubo una procesión desde la Capilla Virgen Niña hasta la parroquia San Juan Bosco, donde el obispo Ignacio Medina presidió la misa.

Leé más notas de La Opinión Austral