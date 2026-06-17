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Este miércoles 17 de junio llega a Río Gallegos el avión Cessna 206 que fue recuperado en el marco de una causa por narcotráfico y que la Justicia Federal destinó a la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea” para fines educativos. La aeronave arribará a la capital santacruceña entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana.

La llegada del avión representa un hecho histórico para la institución técnica especializada en aeronáutica, ya que permitirá que los estudiantes puedan realizar prácticas profesionalizantes con una aeronave real y fortalecer su formación como futuros técnicos aeronáuticos.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 17 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Según pudo saber La Opinión Austral, el Cessna 206 matrícula CP-3487 fue trasladado desde la provincia de Santa Fe luego de que el Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, asumiera los costos del operativo para garantizar su incorporación al sistema educativo técnico provincial.

La aeronave había sido hallada en noviembre de 2025 en un campo de la localidad de Curupaytí, en el departamento San Cristóbal, Santa Fe. Un trabajador rural encontró el avión abandonado cerca de la Ruta Nacional N° 34 y dio aviso a las autoridades. Luego intervino Gendarmería Nacional y las pericias detectaron rastros de cocaína en la cabina.

El 21 de noviembre del 2025, un trabajador rural encontró la aeronave en un campo de trigo.

La investigación determinó que la avioneta había sido utilizada presuntamente para una operación clandestina vinculada al traslado de estupefacientes. Tras quedar bajo custodia judicial en Rafaela, la Justicia Federal resolvió darle un nuevo destino: la educación técnica.

Un avión que pasó de una causa judicial a las aulas

La Justicia ordenó la entrega del Cessna 206 bajo la figura de depositario judicial para que sea utilizado por los alumnos de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea”, una institución referente en la formación aeronáutica de Santa Cruz.

Exclusivo: lo dispuesto por la Justicia. La avioneta ya está en condiciones de llegar a Río Gallegos.

La incorporación de la aeronave permitirá a los estudiantes acceder a entrenamientos prácticos fundamentales para su desarrollo profesional. La escuela cuenta con la única tecnicatura en aeronáutica del país que no disponía de un avión propio, una herramienta clave para mejorar la capacitación de los futuros mecánicos aeronáuticos ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

En abril, estudiantes y familias del “Indu 6” habían impulsado una colecta solidaria para reunir fondos y poder trasladar el avión desde Rafaela hasta Río Gallegos. A través de redes sociales, explicaron que la aeronave significaba una oportunidad única para “formarse como técnicos aeronáuticos con prácticas reales para el mercado laboral”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 20 de abril de 2026.

Finalmente, el Gobierno provincial decidió financiar el traslado. Desde el Consejo Provincial de Educación informaron que se realizaron las gestiones administrativas y logísticas necesarias para concretar la llegada del avión.

El nuevo edificio del Industrial N° 6 fue inaugurado en agosto de 2021.

La directora provincial de Educación Técnica, Sandra Ortiz, destacó que esta acción forma parte de una política destinada a fortalecer la educación técnica y brindar a los estudiantes herramientas concretas para su inserción laboral.

Una nueva herramienta para la formación aeronáutica en Santa Cruz

El Cessna 206 será incorporado al trabajo cotidiano de la Escuela Industrial N° 6 “X Brigada Aérea”, donde los alumnos podrán utilizarlo para prácticas vinculadas al mantenimiento, sistemas aeronáuticos y procedimientos técnicos.

La llegada de la aeronave marca un nuevo capítulo para un avión que pasó de estar vinculado a una causa federal a convertirse en un recurso educativo para las nuevas generaciones de técnicos aeronáuticos de Río Gallegos.