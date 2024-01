Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos no sale de la conmoción, bronca e indignación por la muerte y los sueños truncos de una menor de edad que perdió la vida cuando fue atropellada por una camioneta cuyo conductor, posteriormente, se dio a la fuga.

Se trata del lamentable caso de Brianna Matulich de 17 años, estudiante de la Escuela N° 19 y que tenía toda la vida por delante, quien fue la víctima fatal en un incidente vial que se registró en la previa de Año Nuevo, en la autovía 17 de Octubre.

“Los restos de mi hermana Brianna Matulich serán velados el día martes, a partir de las 9, en la cochería Rams, para todos los que quieran ir a despedir a mi hermana. Desde ya muchas gracias”, comunicó a través de sus redes sociales la hermana mayor de la víctima fatal.

Además, familiares y amigos de Brianna marcharan el jueves al mediodía para pedir Justicia.

Cómo fue la tragedia en la Autovía “17 de Octubre”

Brianna disfrutaba de la última noche del año en un cumpleaños de 15 de una amiga y, cerca de las cuatro de la tarde volvía a su casa del barrio Belgrano, junto a dos hermanos y otros allegados, cuando la tragedia se apoderó del lugar.

Del otro lado está Esteban González, un hombre de 37 años de edad que horas antes había pasado la noche en un bar céntrico que recientemente abrió las puertas en nuestra ciudad capital. Él estaba con su pareja JS y cerca de la misma hora en la que Brianna volvía a su casa, ellos estaban haciendo lo mismo a bordo de una camioneta Ford EcoSport.

El siniestro vial ocurrió en la intersección de la Av. Eva Perón y la Autovía “17 de Octubre”. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El camino de las dos partes confluyó en la autovía, a la altura de la sucursal de una conocida cadena de supermercados y, de acuerdo a las primeras averiguaciones, se pudo establecer que -por motivos que se desconocen, aunque se presume que fue por la pérdida de reflejos por el consumo de alcohol (NdeR: esto chequeado por la última historia que JS había subido a sus redes)- González perdió el control de su camioneta, se subió al bulevar y terminó atropellando a Brianna y a P. Matulich, su hermanita de 14 años.

En vez de quedarse en el lugar, González tomó una indignante decisión: alejarse del lugar, aún con daños en su capó y con las cubiertas delanteras y traseras del lado izquierdo completamente destrozadas. Su huida podría haber resultado de no ser por dos taxistas que habían visto todo y ellos, mientras daban aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, comenzaron a perseguirlo.

La camioneta siguió su camino en dirección a la San Martín, luego por la Béccar, posteriormente por la avenida Gobernador Gregores y por último por la Valentín Alsina, lugar donde reside. Ahí metió la camioneta en el patio y cerró el portón.

La camioneta involucrada en el siniestro que costó la vida de una adolescente de 17 años en Río Gallegos: FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Gracias al trabajo que podría ser calificado como heroico o al menos desinteresado de los taxistas, finalmente las autoridades dieron con la camioneta y, en cuestión de minutos, lograron establecer al que posteriormente sería acusado como uno de los presuntos autores.

Es que al momento del hecho no había podido esclarecerse quién era la persona que guiaba la EcoSport. Por lo tanto, Eduardo González y JS, su pareja, fueron demorados por el personal de la Policía de Santa Cruz.

Volviendo a las víctimas. Una médica policial llegó al lugar del suceso y estableció que Brianna había fallecido en el lugar. Su hermana, P. Matulich, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional, mientras que el resto de los chicos, aún en estado de shock, se salvó por centímetros de haber sido alcanzados por el rodado.

Una de las últimas fotos del acusado en libertad. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

A P. Matulich le certificaron lesiones graves por fracturas en ambas piernas. Recién en horas de la tarde del martes la estabilizaron y, entre tanto dolor, la familia pudo respirar un poco.

Cumplidos los plazos legales, la mujer de González recuperó su libertad, por orden de Fernando Zanetta, ya que se determinó que ella era la acompañante en la camioneta al momento del hecho.

En la madrugada del 1 de enero, un importante número de vecinos se acercó a las inmediaciones del Hospital Regional para hacer una intervención con un encendido de velas, para pedir justicia y el esclarecimiento del hecho.

Por otro lado, Ayelén Riquelme, madre de la víctima fatal, convocó a realizar una marcha el próximo jueves, al mediodía, en la plaza San Martín. “Agradecemos a todos los que nos quieran acompañar en este doloroso momento que estamos pasando como familia, ya que esta muerte no puede quedar impune. Lo único que queremos es que esto no quede así. Pedimos justicia, ya que mi hija tenía tan sólo 17 años y perdió su vida. Una basura al volante me la mató y me la dejó tirada como un animal”.