La sala de audiencias de la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos vivió este martes una de sus jornadas más intensas, profundas y emotivas del año al retomarse el tramo decisivo del juicio oral y público por el brutal intento de femicidio sufrido por Yanet Costilla.

Con la presencia en el recinto del acusado, Luciano Iván Giménez Cárcamo -quien permaneció sentado junto a su abogado defensor, el doctor Sandro Levin, luego de que el personal penitenciario le quitara las esposas-, el debate avanzó con los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de la defensa técnica, coronándose con las conmovedoras últimas palabras de la joven sobreviviente antes de que el tribunal pase a deliberar el veredicto.

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Tras haberse escuchado en la audiencia previa la exposición de la querella, este martes llegó el turno de la fiscal de cámara, la doctora Verónica Zuvic, quien desplegó un alegato minucioso, documentado y atravesado por la perspectiva de género para reconstruir tanto la secuencia criminal del domingo 23 de marzo de 2025 como el contexto previo de sometimiento y vigilancia al que era sometida la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción acusatoria, Yanet vivía inmersa en un ambiente de permanente acoso y control por parte de Giménez Cárcamo, situación que en noviembre de 2024 ya la había obligado a instalar una cámara de seguridad en su domicilio debido al temor infundido por episodios anteriores.

La escalada definitiva se desató aquella mañana dominical a partir de las 11:00 horas, cuando el imputado comenzó a enviarle mensajes insistentes exigiéndole capturas de pantalla de su perfil de Instagram y de sus listas de personas bloqueadas. Pese a que la joven le remitió grabaciones de pantalla para demostrarle que no le mentía, le pidió que la dejara en paz y procedió a bloquearlo.

A las 12:38 horas sonó el teléfono con una promesa explícita de muerte que quedó registrada en la causa: “¿Por qué me hacés esto? Voy a ir a tu casa y te voy a matar“. Tres minutos más tarde, a las 12:41, Yanet envió desesperados audios a la madre de Giménez alertándola sobre la amenaza que acababa de recibir.

Sin embargo, el agresor cumplió su advertencia apenas doce minutos después del llamado. A las 12:50 horas, las cámaras de seguridad lo captaron aproximándose a la vivienda; allí se cubrió una mano, rompió el vidrio de una ventana, introdujo el brazo para girar la llave desde el interior e irrumpió en la casa sin pronunciar una sola palabra ni formular exigencia material alguna.

La fiscal Verónica Zuvic abanicándose antes de dar su alegato. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

A las 12:53 se oyó el primer grito de auxilio de la víctima: los registros fílmicos del vecino de enfrente, documentaron veinte gritos ininterrumpidos a lo largo de dos minutos y tres segundos. A las 12:55 horas, Yanet logró ganar el patio delantero, pero Giménez la alcanzó y, “mirándolo fijamente a los ojos al vecino”, le azotó la cabeza tres veces contra el paredón. La brutal agresión cesó únicamente cuando el vecino golpeó e intervino en la reja, provocando que el atacante huyera saltando la medianera y perdiendo incluso una zapatilla en la corrida por la fuerza de las patadas que había desplegado.

Autoría material

Para Zuvic, la autoría material no admite discusión alguna al encontrarse respaldada por el reconocimiento de la víctima, dos filmaciones de seguridad, el testimonio presencial del vecino y la propia ampliación de indagatoria del imputado, quien admitió haberla tomado del cabello.

En el plano médico, un agente de policía constató inicialmente que Yanet se encontraba en estado de shock, golpeada y temblando, mientras que el médico forense certificó más de treinta lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y impactos contra superficies duras -concentradas mayormente en rostro y cabeza-, además de una escoriación en la región lateral izquierda del cuello producto de una maniobra de sujeción.

Giménez Cárcamo cuando era ingresado al recinto. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Al abordar la dimensión humana y psicológica del vínculo, la fiscal advirtió al tribunal sobre el peligro de juzgar a las mujeres mediante prejuicios sobre por qué no cortaron antes la relación, citando textualmente el párrafo 26 de la Recomendación General N° 33 de la CEDAW( Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por sus siglas en inglés): “Cuando juzgamos con estereotipos, dejamos de mirar los hechos y empezamos a mirar lo que creemos que una mujer debería haber hecho. Y las decisiones terminan basadas en mitos y no en lo que realmente pasó”.

En esa misma línea, invocó la teoría del ciclo de la violencia de Lenore Walker -fases de tensión, explosión y arrepentimiento- y un estudio de la Universidad del Reino Unido sobre trescientos setenta y dos femicidios de pareja que demuestra que el momento de mayor letalidad ocurre precisamente cuando la mujer decide poner un límite y bloquear al agresor.

El tribunal conformado por María Alejandra Vila, Carlos Albarracín y Jorge Yance escuchando atentamente los alegatos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

La fiscalía recordó los dichos de la propia Yanet durante el debate, quien había confesado: “Él me manipulaba. Habían muchos celos. Yo lo quería y yo veía esta situación, pero yo lo que quería es entenderlo“, sintetizando el móvil del agresor en una frase lapidaria: “Él quería tener el control“.

Su psicóloga tratante, explicó que Yanet es una mujer empática y compasiva que intentaba justificarlo por su historia de vulnerabilidad, mientras que su hermana, ratificó el paulatino aislamiento que fue sufriendo respecto de sus afectos.

El dolo

Para fundamentar el dolo homicida y refutar las coartadas de la defensa, Zuvic adhirió al criterio doctrinario de la doctora María Alejandra Vila, señalando que la intención de matar “no se acredita mediante el acceso directo a una manifestación interna del sujeto activo, sino por inferencia racional de los datos exteriorizados“.

En ese sentido, repasó lo que sintió la víctima dentro de la casa mientras era golpeada, cuando llegó a pensar: “Me rindo, y me voy a morir”, y el instinto de supervivencia que la llevó a repetirse: “Tengo que salir, tengo que lograr para abrir esta puerta”. Asimismo, descartó cualquier alteración mental o amnesia selectiva apoyándose en uno de los peritos que había dado su testimonio en el debate y en la conducta organizada posterior de Giménez, quien recorrió tres kilómetros cruzando Río Gallegos -desde el barrio 366 Viviendas hasta las inmediaciones del gimnasio municipal Lucho Fernández– para ir a dormir a la casa de una amiga.

La acusación pública también desechó el planteo de desistimiento voluntario previsto en el artículo 43 del Código Penal, citando el precedente local “Rodríguez Brian Jonathan” (2022) y jurisprudencia cordobesa de 2023 para demostrar que Giménez huyó por la aparición del vecino y no por arrepentimiento.

Del mismo modo, apoyándose en el fallo “Silva” (2021), el protocolo de la UFEM y la Sentencia 283 del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sostuvo que la calificación médica de lesiones leves no desvirtúa la tentativa de femicidio, dado que la presión ejercida sobre el cuello -apta para provocar la muerte en quince minutos- y los golpes en la cabeza pusieron en peligro concreto su vida.

Violencia digital

Un capítulo especialmente relevante del alegato estuvo dedicado a la violencia digital y al control del teléfono celular como predictor de riesgo femicida. Zuvic recordó los antecedentes del propio tribunal y la condena previa que ya pesaba sobre Giménez en el expediente 8951/24 por haber agredido a otra pareja tras revisarle el teléfono.

Sandro Levin realizando anotaciones mientras se escuchaban los alegatos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Invocando la Ley Olimpia (Ley 27.736), informes de la OEA y la ONU, registros de la Línea 144 y una investigación de la psicóloga forense Natalia Marianelli publicada este año en la Revista Argumentos, remarcó que la exigencia de control sobre las redes sociales constituye una señal de alarma directa.

En ese sentido, Zuvic recordó que Yanet había escondido su celular dentro de un balde de ropa antes del ataque por miedo a que se lo destruyera -una conducta que definió como una “rendición para sobrevivir”- y rescató una reflexión estremecedora de la joven sobre por qué luchó por salir al patio: “Lo más grave pasó adentro, pero no había cámaras… y ahí pasó lo peor. Yo no tenía cómo comprobarlo… y si lo contaba no me iban a creer“.

Finalmente, la fiscal solicitó que Giménez Cárcamo sea condenado a trece años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable de homicidio doblemente agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género en grado de tentativa, en concurso real con amenazas y daño -dos hechos de cada figura-, computando como única atenuante su edad y como agravantes la nocturnidad o vulneración del hogar como espacio seguro, las más de treinta lesiones, el terror sistemático, la conducta posterior de irse a dormir y la destrucción del proyecto de vida de Yanet, quien debió mudarse de provincia, suspender sus estudios y afrontar mayores costos terapéuticos. Al cerrar, invocó a la jurista Alda Facio: “Con los lentes del género se ve otra justicia“.

Alegato de la defensa

Acto seguido, tomó la palabra el defensor oficial Sandro Levin y Daniel Albornoz, quienes rechazaron de plano la calificación de tentativa de homicidio argumentando que el dolo es un elemento interno no acreditado.

Daniel Albornoz durante su alegato. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Si bien calificaron el accionar de su asistido como violento y repudiable, sostuvieron que debía encuadrarse estrictamente como lesiones leves. Para ello, alegaron que Giménez actuó bajo los efectos del consumo de cocaína -remitiéndose al examen toxicológico de fojas 108 y a los dichos del imputado y de uno de los testigos-, explicando que una descarga de dopamina en la corteza frontal habría reducido su control inhibitorio. Además, se cuestionó la interpretación de las imágenes en cámara lenta asegurando que no existió un impacto directo de la región occipital contra la pared y que el médico forense no certificó riesgo de vida ni marcas en la nuca.

Yanet Costilla escuchando los alegatos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Levin insistió además en el desistimiento voluntario del artículo 43 del Código Penal, sosteniendo que según los testimonios de un testigo y de una policía, el imputado vio al vecino antes y durante el forcejeo y detuvo la agresión por decisión propia sin que aquel ingresara al patio. Citó como antecedente reciente del tribunal el caso “Vera Oro Jeremías c/ Rueda“, pidió recalificar el hecho con una pena no mayor a dos años o aplicar el beneficio de la duda, y cerró citando el Evangelio de San Juan: “Juzgar con justo juicio”, reclamando justicia y no venganza.

Últimas palabras

Esa última referencia bíblica tocó una fibra íntima en Yanet Costilla, quien juntó fuerzas para pronunciar sus últimas palabras frente a los jueces con una entereza que silenció toda la sala. Mirando al tribunal, respondió directamente al planteo defensivo: “Yo solo quiero aclarar que no busco venganza. Yo también creo en Dios porque eso de hablar de Dios, él también iba a la iglesia, pero sin embargo seguía actuando violentamente. No lo hacía de ahora, lo hizo desde siempre con todas las parejas que tuvo…”.

Con la voz firme pese al dolor acumulado durante más de un año y medio, la joven agregó: “Y además lo único que pido es justicia, que se valore lo que viví, lo que me pasó a mí. No soy la única víctima de Luciano Jiménez, hay más víctimas. Todas las parejas de él fueron violentadas”.

Y concluyó dejando el destino de la causa en manos de los magistrados: “Entonces si aunque sea hoy él se hubiese arrepentido, haberse arrepentido, haberse mirado a los ojos y pedirme perdón, yo puedo creer que él cree en Dios o que se puede hacer justicia. La justicia la tienen que dar ustedes y lo único que le pido es justicia, no venganza“.

Con los alegatos concluidos y el eco de las palabras de Yanet Costilla resonando en la Cámara Oral de Río Gallegos, el expediente entra ahora en la etapa final de deliberación antes de conocerse la sentencia en los primeros días de diciembre.