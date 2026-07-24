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El pasado miércoles 8 de julio, don Julio Monte, histórico vecino y comerciante de Río Gallegos cumplió años.

 

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Mauricio, Cecilia “Pichi”, Julio Aurelio “Pirulo”, don Julio, Pablo, Esteban y Martín. Foto: Adriana Saldivia compartida por Mi Río Gallegos

Con 98 años, es uno de los riogalleguenses más longevos de la comunidad junto a Juanita Bonilla de 102 años y don José Molina de 99 años.

Durante la celebración lo acompañaron familiares y amigos, entre ellos su hermano Ricardo, junto a Mauricio, Cecilia “Pichi”, Julio Aurelio “Pirulo”, Pablo, Esteban y Martín.

 

 

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