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El pasado miércoles 8 de julio, don Julio Monte, histórico vecino y comerciante de Río Gallegos cumplió años.

Con 98 años, es uno de los riogalleguenses más longevos de la comunidad junto a Juanita Bonilla de 102 años y don José Molina de 99 años.

Durante la celebración lo acompañaron familiares y amigos, entre ellos su hermano Ricardo, junto a Mauricio, Cecilia “Pichi”, Julio Aurelio “Pirulo”, Pablo, Esteban y Martín.