El vecino José Molina fue sorprendido por la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” que le interpretó el feliz cumpleaños en el día de su natalicio.

José Molina recibió la sorpresa en la vereda de su casa del barrio APAP. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Este sábado en una tarde sin viento, pero fresca, don José salió a la vereda de su casa en el barrio APAP y se deleitó con la presentación de la banda que lo agasajó con un animado repertorio que incluyó “Te escribo desde el sur”.

El hijo de Clara Rosa Bulnes González y José Antonio Molina Araneda, nació el 18 de abril de 1927 en Río Gallegos. Cursó sus estudios en la Escuela N° 1 y comenzó a trabajar a los 14 años como empleado en la tienda “La Feria Franca”. También se desempeñó en mayordomía en Casa de Gobierno, en la tienda Blanco y Negro y en la década de los sesenta, ingresó a Vialidad Provincial, donde se jubiló en 1977.

La Banda de Música Policial “14 de Noviembre” agasajó a don José Molina. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Se casó con Elba Mancilla y tuvo tres hijos: José David, Héctor Horacio y Mauricio. Además, tiene 13 nietos y 10 bisnietos. En 2021, recibió el Premio Villarino al “vecino residente más antiguo” y fue tapa de La Opinión Austral.

“En pandemia fue el primer abuelo al que saludaron, la 3era lo vino a saludar porque no se pudo hacer festejo”, recordó Nazarena, nieta de don José, a La Opinión Austral, sobre las medidas de aislamiento de aquéllos años.

El director de la Banda de Música Policial, José Pared saludó al cumpleañero. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esta semana, les dije: ‘Tienen que venir a saludarlo'”, mencionó sobre su pedido a la banda que con su música pudo ser participe de la jornada. “Para nosotros, él es lo mejor del mundo”, expresó conmovida al mencionar a su abuelo.

“Para nosotros, él es lo mejor del mundo”, expresó Nazarena Molina, nieta de don José Molina. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El cumpleañero reconoció a La Opinión Austral, único medio presente, que la música lo tomó por sorpresa. “No lo esperaba. Estoy muy agradecido por todo, a toda la gente, la banda que me vino a saludar. Esperemos seguir luchando. Lástima el tiempo, es fresco”, comentó, pero rápidamente, admitió que si hay algo que conoce muy bien es el clima local: “Soy nacido y criado en Río Gallegos, de cuando los inviernos eran bravos, había bastante nieve, ahora no hay tanta”.

La Banda de Música Policial “14 de Noviembre” posó con el agasajado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Recuerdo la Nevada del ’95, esa fue terrible. Abrimos la puerta y estaba tapado, tuvimos que salir con palas a sacar toda la nieve, los años pasan y uno va viviendo la vida”, agregó.

Don José también compartió un poco de su rutina diaria y ante la consulta si su jornada inicia temprano, respondió riendo: “Nooo… ¿temprano? A las 12. Miro la hora, todavía es temprano, vuelvo a mirar, cuando veo que faltan cinco minutos para las 12:00. Desayuno, sin falta, no me tiene que faltar el desayuno”.

“Gracias por todo, muy amable, esto fue una sorpresa muy grande“, expresó agradecido y agregó: “A mi nieta la aprecio tanto”. Se quebró y su nieta, lo abrazó y le respondió: “Acá estamos abuelo”.

La emoción de don José al mencionar el afecto que tiene por su nieta. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Todos los días, agradecemos a Dios que se levanta, se hace su té, es un día ganado para nosotros“, cerró.

EL AGASAJO EN IMÁGENES

1 de 13 | "Para nosotros, él es lo mejor del mundo", expresó Nazarena Molina, nieta de don José Molina. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 2 de 13 | La Banda de Música Policial "14 de Noviembre" agasajó a don José Molina. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 3 de 13 | En la vereda de su casa, don José disfrutó del regalo musical. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 4 de 13 | Don José Molina contuvo la emoción ante la sorpresa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 5 de 13 | José Molina recibió la sorpresa en la vereda de su casa del barrio APAP. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 6 de 13 | Don José aplaudió la presentación de la Banda de Música Policial "14 de Noviembre". FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 7 de 13 | El director de la Banda de Música Policial, José Pared saludó al cumpleañero. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 8 de 13 | La emoción de José Molina en el día de su natalicio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 9 de 13 | El cumpleañero junto al director de la Banda de Música Policial. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 10 de 13 | La Banda de Música Policial "14 de Noviembre" posó con el agasajado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 11 de 13 | "Esto fueuna sorpresa muy grande", afirmó el agasajado. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 12 de 13 | La emoción de don José al mencionar el afecto que tiene por su nieta. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL 13 de 13 | Don José Molina junto a familiares y amigos en el día de su cumpleaños N°99. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL