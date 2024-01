Felipe, el nene de Santa Cruz que venció al cáncer, arrancó el 2024 con todo El "guerrero" de 6 años, festejó el Año Nuevo bailando al mejor estilo "Dibu" Martínez.

Felipe Ramírez Rao, el pequeño “guerrero” que superó el cáncer y que se volvió viral luego de que el “Dibu Martínez” lo saludara para nochebuena; empezó el 2024 con todo y a puro ritmo.

En un video compartido por sus padres, se puede ver al pequeño bailando a medianoche junto a su mamá al son de The Rhythm of the Night. El detalle: como no podía ser de otro modo, la coreo incluía un pasito que simulaba el festejo de su ídolo campeón del mundo.

El nene de 6 años, había sido diagnosticado en febrero con meduloblastoma, un tipo de cáncer cerebral que comienza en el cerebelo. Acompañado por el amor de su familia y la asistencia del equipo médico, Felipe enfrentó con valor la enfermedad. El niño se cobijó también en sus héroes y en la máscara que debía usar para la radioterapia cráneo espinal, pidió que se la pintaran para simular a la de Iroman y en cada quimioterapia usó su camiseta preferida, la del arquero de la Selección Argentina: Emiliano “Dibu“ Martínez.

En la edición del 24 de diciembre, al cumplirse el primer mes de haber finalizado la quimioterapia, la entrevista fue publicada en La Opinión Austral y pasó algo mágico: el mismísimo “Dibu” Martínez lo saludó.

Ian Grandón Soporsky y Camila Ferrer Pose, del Grupo La Opinión Austral, llegaron hasta el barrio porteño de Almagro para entrevistar a los Ramírez Rao, que aún no salen del asombro de lo que sucedió en Nochebuena.