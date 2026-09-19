Hijo de Elías Prinos y Violeta Horbe, nació el 18 de septiembre de 1927 en Puerto San Julián, Jorge Prinos, quien este viernes celebró su cumpleaños N°99.

Se crió en una familia en la que eran 13 hermanos. Junto a Saturnina Álvarez, más conocida como “Tita”, también sanjulianense, conformó su familia y tuvieron a Marta.

“Tita” trabajó en el Ministerio de Acción Social, hoy de Desarrollo, Integración e Igualdad, y se jubiló como jefa de la Imprenta oficial. La familia también está conformada por dos nietos Ariel y Jorge Luis y bisnietos, Mateo y Facundo.

Daniel Hoyos del Rotary Club de Río Gallegos junto a Jorge Prinos.

Jorge comenzó a trabajar el 18 de octubre 1948 en la Swift. “Cuando venían los barcos, tenía que hacer los trasbordos con las chatas. Íbamos a buscar otras chatas al puerto de San Julián que eran de La Anónima, se trabajaba con tres o cuatro chatas para hacer los trasbordos del muelle a la chata y de la chata, lo remolcaba al costado del barco”, recordó en una entrevista realizada por el Archivo Histórico Municipal.

Por sugerencia del superintendente, comenzó a trabajar en sala de máquinas y a partir de allí, se desempeñó ayudando a los ingenieros.

Desde el Rotary Club Río Gallegos saludaron a su socio. “Jorge es uno de esos vecinos que llevan consigo una parte de la historia de nuestra ciudad. Antiguo poblador y trabajador de los históricos frigoríficos Swift de Puerto San Julián y Río Gallegos, fue protagonista y testigo de una época fundamental para el crecimiento de nuestra Patagonia”, destacaron.

“Pero su historia también está profundamente ligada al Rotary Club Río Gallegos. Jorge es socio de nuestro club desde 1976, y durante todos estos años ha compartido el espíritu de servicio y compromiso que identifica a nuestra institución”, valoraron desde la institución.

“Su memoria, sus experiencias y sus fotografías forman parte también de la historia de nuestra comunidad y ayudan a mantener vivo el recuerdo de otras épocas. Hoy celebramos sus 99 años de vida y también estos 50 años como socio de Rotary. ¡Feliz cumpleaños, Jorge! Un fuerte abrazo de toda la familia del Rotary Club Río Gallegos”, cerró el saludo.