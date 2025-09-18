Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dando inicio a los festejos por las Fiestas Patrias, la Asociación Centro Chileno en Río Gallegos abrió sus puertas este miércoles con patio gastronómico y escenario cultural en su sede ubicada en avenida Kirchner 1565.

En la Plaza San Martín, este jueves tuvo lugar un acto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En la mañana de este jueves, organizado por el Municipio en conjunto con el Consulado de Chile en Río Gallegos tuvo lugar un acto en la Plaza San Martín. Luego, en las primeras horas de la tarde y con el acompañamiento de la Banda de Música Policial “14 de Noviembre” y encabezado por la comisión directiva del Centro Chileno y el acompañamiento de vecinos de la capital santacruceña tuvo lugar el acto protocolar.

Durante el acto se entonaron las estrofas de los himnos nacionales tanto de Argentina como de Chile para luego dar lugar a la presentación de Estrellitas Australes.

“La alegría que tenemos no te la imaginas… toda esta gente y la respuesta que están teniendo quienes elaboran sus propios productos, nos llena de alegría porque también es una manera de colaborar con la economía popular”, valoró Pedro Díaz, presidente de la institución, a La Opinión Austral.

“Tenemos que superar esos mensajes de odio que nos han impuesto”. PEDRO DÍAZ, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN CENTRO CHILENO

“Estamos festejando nuestro 25 de Mayo, yo festejo el 25 de Mayo y el 18 de septiembre, tengo la doble nacionalidad. Conmemoramos la conformación de la Primera Junta de Gobierno de Chile, es el primer grito de Independencia, nuestra independencia es el 12 de febrero de 1818″, recordó.

Durante los próximos días, desde las 13:00 y hasta las 22:00, estará abierto el patio gastronómico con 11 puestos.

“Abrimos las puertas para festejar como hermanos, a algunos les gustará, otros pensarán que es una cuestión retórica, pero nosotros lo vivimos como una realidad diaria“, señaló Díaz y expuso que “el 95 % de las personas que participan de las actividades son hermanos argentinos, es una asociación civil argentina. Mucha gente se deja llevar y lo utiliza como motivo de discriminación, de xenofobia en las redes sociales. Esta es una asociación civil argentina, el gentilicio es un homenaje que se les hace a aquellos que estuvieron en su momento la iniciativa y que eran de origen chileno“.

En la Sala de la Cultura, este viernes a las 19:00 se proyectará la película “Mi mejor enemigo”.

En la oportunidad, recordó cómo históricamente Argentina y Chile están entrelazados. “Si nos remitimos a las Huelgas Patagónicas o más atrás, cuando no habían controles fronterizos, cuando se pasaban animales salvajes de un lado a otro, eso también era integración. Río Gallegos inició sus períodos de desarrollo como ciudad a través del puerto de Punta Arenas. Todas esas cuestiones a nosotros históricamente nos hermanan y lo otro son los lazos sanguíneos”.

“Hay que entender que la hermandad es tangible y la vivimos todos los días. Que tenemos que superar esos mensajes de odio que nos han impuesto desde ciertos grupos de poder que el ‘chileno traidor’, que las Malvinas, que el canal de Beagle”, expuso.

Los calzones rotos, un clásico plato dulce chileno. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La agenda de actividades continuará este viernes con la apertura del patio gastronómico desde las 13:00 y la inauguración de la Sala de la Cultura, cuando a las 19:00 se proyecte la película “Mi mejor enemigo”, que narra el conflicto por el Beagle en 1978.

La actividad, con entrada libre y gratuita, se enmarca en el ciclo “Cine e historia” de la UNPA-UARG.

“Una guerra hubiese sido un error garrafal histórico, una tragedia inolvidable para los pueblos. Queremos reflexionar sobre esas cosas, queremos concientizar a nuestra sociedad y eso lo hacemos en conjunto con la UNPA, ellos son los impulsores. También vamos a presentar el libro “Corrientes migratorias”. Todas esas cuestiones tienen que ver con lo que somos, con esa sana mezcla. Esta casa es de todos, está abierta para todo el mundo, vas a ver banderas argentinas y chilenas, eso somos, somos hermanos“, concluyó Díaz.