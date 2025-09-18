Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 18 de septiembre, a las 09:00, personal de la División Cibercrimen de Río Gallegos llevó adelante un procedimiento judicial ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 2 local, en el marco de la normativa vigente que incorpora la violencia digital (Ley Olimpia N° 27.736) como modalidad de violencia de género dentro de la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres.

El operativo fue realizado por la División Cibercrimen.

La reciente modificación legislativa, contemplada en el artículo 2 inciso H de la citada norma, resguarda la dignidad, reputación e identidad de las personas también en entornos digitales. En cumplimiento del ordenamiento judicial, efectivos policiales junto a funcionarios judiciales se presentaron en un domicilio situado en inmediaciones de calles Hernán Cortez y Vilcapugio, donde se notificaron medidas cautelares al involucrado y posteriormente se concretó el allanamiento.

El operativo arrojó resultados positivos, logrando el secuestro de distintos dispositivos de interés para la investigación, entre ellos: teléfonos celulares de diferentes marcas, notebooks (Lenovo y HP Compaq), disco rígido, grabador de voz, cámara GoPro, otra cámara digital, pendrives, hub, convertidor USB y tarjetas de memoria.

Según pudo conocer La Opinión Austral, el acusado poseía imágenes personales de una persona, “que podrían ser utilizadas como una suplantación de identidad” y amenazaba utilizarlas o filtrarlas.

Es importante destacar que se contó con la colaboración de la División Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, lo que fortaleció el abordaje interdisciplinario de esta clase de delitos. Finalmente, se dejó constancia de que, conforme a lo informado por la Secretaría de Violencia Doméstica de turno, el causante fijó domicilio a disposición de la magistratura interviniente.

