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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que finalizaron los trabajos de reparación en el acueducto principal de Río Gallegos y que comenzó el proceso de recuperación del suministro de agua potable. Según el organismo, la restitución será progresiva y espera que se reestablezca en las proximas horas.

La intervención se realizó luego de que el martes 13 de octubre se detectara una nueva fisura en la cañería principal, de 700 milímetros de diámetro, en un sector cercano a la Escuela de Policía de la capital de Santa Cruz.

Tras completar las tareas, los equipos operativos iniciaron el encendido paulatino de las bombas para recuperar los niveles de almacenamiento en las cisternas y avanzar con el llenado de las cañerías. Este procedimiento permitirá restablecer el servicio de manera gradual en los distintos sectores de la ciudad.

Una nueva rotura en el acueducto generó preocupación

La reparación comenzó durante la tarde del martes, luego de que se identificara la pérdida en el conducto principal. Sin embargo, los trabajos debieron interrumpirse durante la noche por falta de iluminación y se reanudaron durante la mañana de este miércoles.

La situación generó preocupación entre los vecinos de Río Gallegos, especialmente por el antecedente de la semana pasada, cuando una falla similar en la zona de Palermo Aike provocó inconvenientes en el suministro y dejó a algunos barrios cerca de tres días sin agua.

En esta oportunidad, desde SPSE confirmaron que las tareas de reparación concluyeron con éxito y que el sistema ya se encuentra en la etapa de recuperación operativa.

¿A qué hora vuelve el agua en Río Gallegos?

De acuerdo con la información difundida por SPSE, la normalización del suministro se concretará de manera paulatina durante la tarde y la noche de este miércoles. No se informó un horario exacto para la restitución en cada barrio, ya que el proceso depende de la recuperación de los niveles de las cisternas y de la presión en las cañerías.

Por ese motivo, es posible que el servicio vuelva en distintos momentos según el sector de la ciudad y las condiciones de la red.

Mientras avanzan las tareas de presurización, el organismo solicitó a los usuarios realizar un uso sumamente responsable del agua potable y limitar el consumo a lo estrictamente necesario.

El objetivo es facilitar la recuperación del sistema y permitir que el suministro llegue de manera progresiva a todos los sectores de Río Gallegos.