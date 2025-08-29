Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del viernes, una foca leopardo herida fue avistada en el muelle de Punta Loyola, generando preocupación entre los vecinos.

Desde la Dirección de Fauna del Consejo Agrario confirmaron a La Opinión Austral que este tipo de animales suele desplazarse por la región y “pueden ser bastante agresivos, por lo que se recomienda a la población no acercarse”. También recordaron extremar precauciones debido al riesgo de gripe aviar, que podría afectar tanto a la fauna local como a los visitantes.

El personal del área de fauna se movilizó inmediatamente para evaluar al mamífero y atender sus heridas. Daniela Hernández, del área de Fauna del Consejo Agrario Provincial, explicó que tras la evaluación con el grupo de especialistas se determinó que “las heridas son consecuencia de un enfrentamiento con otro animal, pero se la ve saludable y con buena condición corporal”.

Y agregó: “Seguramente salió a descansar y, una vez recuperado, volverá al mar. De todas formas, continuaremos con su monitoreo”.

Qué es una foca leopardo

La foca leopardo (Hydrurga leptonyx) pertenece a la familia de los fócidos, que incluye 19 especies. A diferencia de los lobos marinos, carece de pabellón auditivo externo y sus aletas posteriores no pueden retraerse hacia adelante, lo que le obliga a desplazarse reptando sobre su vientre en tierra o sobre hielo.

Es reconocida como la principal depredadora de pingüinos emperador en la Antártida y fue descrita por primera vez por el naturalista francés Henri de Blainville en 1820, a partir de un ejemplar capturado cerca de las Islas Malvinas. Su nombre científico significa “trabajador del agua” (Hydrurga) con “pequeña uña” (leptonyx), en referencia a su anatomía.

La foca leopardo es la segunda especie más grande de focas y se distingue por su cuerpo esbelto, cabeza alargada y mandíbulas poderosas, adaptadas para cazar pingüinos, otras focas, peces y krill. Sus largas aletas anteriores y su agudo sentido de la vista y el olfato la convierten en un depredador formidable. Durante el verano, caza sobre la banquisa, y en invierno migra hacia islas subantárticas, aunque ocasionalmente se la ha visto en el sur de Australia, Sudáfrica, Argentina, Chile y Brasil.

