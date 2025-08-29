Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana del viernes, una foca leopardo herida fue avistada en el muelle de Punta Loyola, generando preocupación entre los vecinos.

Según confirmaron desde la Dirección de Fauna del Consejo Agrario a La Opinión Austral, este tipo de animales suele desplazarse por la región y “pueden ser bastante agresivas, por lo que se sugiere a la población no acercarse”. Además, se recomendó precaución por el riesgo de gripe aviar, que podría afectar a fauna local y visitantes.

El personal del área de fauna se movilizó hacia el lugar para rescatar al mamífero y evaluar su estado de salud. “El equipo está consultando con los veterinarios de fauna silvestre sobre posibles enfermedades para activar el protocolo o establecer si es una herida de pelea entre ejemplares de la especie, ya que esto significaría procederes distintos”, detalló Marisol Espino, Directora Provincial de Áreas Protegidas y Fauna Silvestre.

Qué es una foca leopardo

La foca leopardo (Hydrurga leptonyx) pertenece a la familia de los fócidos, que incluye 19 especies de focas. A diferencia de los lobos marinos, las focas carecen de pabellón auditivo externo y sus aletas posteriores no pueden retraerse hacia adelante, lo que hace que en tierra o sobre hielo se desplacen reptando sobre su vientre.

Esta especie es reconocida por ser la principal depredadora del pingüino emperador en la Antártida. Fue descrita por primera vez por el naturalista francés Henri de Blainville en 1820, a partir de un ejemplar capturado cerca de las Islas Malvinas. Su nombre científico proviene del latín: Hydruga (“trabajador del agua”) y leptonyx (“pequeña uña”), en referencia a sus características físicas.

La foca leopardo es la segunda especie de foca más grande y se caracteriza por su cuerpo esbelto, cabeza alargada y mandíbulas poderosas que le permiten una gran apertura bucal. Sus dientes caninos son robustos y complejos, adaptados para alimentarse de pingüinos, otras focas, peces y krill. Sus aletas anteriores son largas y fuertes, y sus sentidos de la vista y olfato están muy desarrollados, convirtiéndola en un depredador formidable.

Durante el verano, estas focas cazan sobre la banquisa, mientras que en invierno emigra hacia islas subantárticas y, ocasionalmente, se las ha visto en el sur de Australia, Sudáfrica, Argentina, Chile y Brasil.

Precauciones para los visitantes

La Dirección de Fauna del Consejo Agrario insistió en la importancia de mantener distancia y no interactuar con el animal. Se recuerda que la foca leopardo puede ser agresiva y que la presencia de enfermedades como la gripe aviar exige extremar los cuidados al acercarse a la costa o zonas de fauna silvestre.