En el marco del “Día de las Infancias”, la Secretaría de Cultura de Santa Cruz, a través de la Escuela Provincial de Danzas, llevará adelante un atractivo evento para celebrar en familia, con nuevas funciones de “Cuentos clásicos para soñar”, un espectáculo que fisiona danza, teatro y música en vivo, con bailarines de la EPD y musicalizada por la Sinfonietta.

El secretario de Cultura, Adriel Ramos; y la directora de la Escuela Provincial de Danzas, Malvina Sandoval.

El evento, pensado para toda la familia, será este domingo 17 de agosto, el auditorio del Centro Cultural Santa Cruz.

Al respecto, la directora de la Escuela Provincial de Danzas, Malvina Sandoval, adelantó en Radio Lu12 AM680 que en esta segunda puesta en escena se representarán tres historias: La Bella Durmiente, Las Tres Cerditas y, como novedad, Pinocho. “En un principio pensamos que era un show solo para niños, pero en la primera función descubrimos que también los adultos lo disfrutan muchísimo. Es una propuesta diferente, con orquesta en vivo, que se sale de lo habitual”, comentó.

Las funciones serán a las 16 y a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, en el Salón Auditorio “Luis Villarreal” (José Ingenieros 60). Para asistir, es necesario completar un formulario disponible en la página de la Secretaría de Cultura: conexioncultura.santacruz.gob.ar

“Es solo por una cuestión organizativa, para garantizar que todos tengan un lugar cómodo y puedan disfrutar del espectáculo”, explicó Sandoval, quien invitó al público a compartir sus fotos y comentarios en redes sociales para seguir difundiendo el trabajo.

La directora destacó que uno de los objetivos es llevar la obra a escuelas e instituciones de distintos niveles educativos, incluyendo la modalidad especial y establecimientos rurales, además de presentarse en otras localidades de la provincia. “Todo esto es posible gracias al esfuerzo de bailarines, músicos, profesores y directores que ponen lo mejor para que este tipo de propuestas se concrete”, subrayó.

Con una agenda cargada de presentaciones y competencias de aquí a fin de año, Sandoval afirmó que este tipo de iniciativas son esenciales para fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad. “La danza y la música no solo forman artistas, también forman personas. Y en un día como este, queremos que todos —niños, adolescentes y adultos— se vayan con una sonrisa y un buen recuerdo”, concluyó.