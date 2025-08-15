Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección de Salud Mental del Municipio de Río Gallegos se encuentra trabajando en el marco de una agenda pública transversal, en donde se prioriza la prevención y el acompañamiento en los barrios, escuelas y distintos espacios sociales y culturales de la ciudad.

Su titular, Cintya González habló con Radio LU12 AM680 sobre la importancia de trabajar de manera articulada con distintos entes y de las actividades que se desarrollan desde la Dirección a su cargo.

“Es fundamental no perder la capacidad de dar: tiempo, escucha, presencia. Eso fortalece los lazos y puede ser decisivo para alguien que atraviesa una crisis”, explicó la titular de área, que depende de la Secretaría de Salud Pública municipal.

En su experiencia, los signos de alerta pueden manifestarse de distintas maneras: aislamiento repentino, abandono de actividades habituales, consumo problemático de sustancias o incluso lesiones autoinfligidas. “Pero también hay casos en los que no hay señales previas claras. Por eso es vital promover una comunidad conectada, con redes de apoyo que no dependan solo de las familias, sino que se extiendan a vecinos e instituciones”, señaló.

El trabajo de la Dirección incluye espacios de atención en el Peliche y en los Centros de Atención Primaria de la Salud, además de iniciativas abiertas que buscan sensibilizar sobre la importancia del cuidado de la salud mental.

En ese sentido, González advirtió que, en muchos casos, persisten prejuicios y silencios que dificultan el abordaje: “Hay familias que han perdido a un ser querido por suicidio y luego enfrentan la vergüenza o el juicio social. Combatir esa hostilidad es parte del trabajo: necesitamos construir una comunidad más empática y solidaria”.

Como parte de este enfoque integral, el equipo municipal impulsa propuestas que combinan arte, participación ciudadana y mensajes positivos. Una de ellas es la boceteada de este viernes por la tarde en la Casa de la Juventud, bajo el lema “Cada corazón merece una oportunidad”, donde se diseñará un mural con mensajes motivadores que se inaugurará el 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio.

“La salud mental no se cuida solo con profesionales, se cuida en la forma en que nos vinculamos, en cómo acompañamos a quien está mal, en cómo nos reconocemos como comunidad…”, subrayó la licenciada, aseverando que “ese es el compromiso que queremos fortalecer”, instando a abordarla de manera colectiva como sociedad.

Cabe recordar que el área comunal destinada al trabajo en la salud mental está cumpliendo sus primeros meses de gestión, al haber sido presentada en febrero de este año en un acto encabezado por el intendente Pablo Grasso y el secretario de Salud Pública Quirino Pereira.