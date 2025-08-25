Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de José Millatureo, de 78 años, había generado enorme preocupación en Río Gallegos desde la tarde del domingo. El hombre, que padece demencia senil, se había ausentado de su hogar en la zona de las 52 Viviendas, detrás de Carrefour, alrededor de las 17 horas y desde entonces nada se sabía de él.

Su familia había iniciado una búsqueda desesperada que rápidamente se viralizó en redes sociales. Vecinos, allegados y autoridades policiales se sumaron a los operativos en distintos sectores de la capital santacruceña.

Dónde y cómo fue hallado

La noticia del hallazgo fue confirmada por Melani Cárdenas, sobrina del hombre, a través de una publicación en redes sociales: “Gente, ya apareció. Lo encontró mi mamá en un descampado en el barrio Docente. Lo está yendo a buscar la ambulancia, él está bien pero al pasar mucho frío se encuentra muy débil. Muchas gracias a todos”.

El lugar donde fue encontrado es un descampado cercano a la zona donde había sido visto por última vez. Allí permaneció varias horas expuesto a las bajas temperaturas, lo que afectó su estado físico.

El estado de salud de José

De inmediato se solicitó la presencia de una ambulancia que lo trasladó para recibir atención médica. Según explicaron sus familiares, José estaba consciente pero débil por el frío, aunque fuera de peligro.

El alivio se hizo sentir en la comunidad luego de horas de incertidumbre, ya que la familia había advertido que el abuelo solía salir de su casa, pero que en esta ocasión no había regresado como otras veces.

El rol de la comunidad en la búsqueda

La difusión de su desaparición fue clave: la publicación con su foto y descripción se compartió miles de veces en redes sociales y motivó a que decenas de vecinos recorrieran distintos sectores de Río Gallegos para colaborar en el rastrillaje.

Finalmente, el hallazgo de José Millatureo devolvió la calma a sus familiares, quienes agradecieron profundamente el acompañamiento: “Muchas gracias a todos por ayudarnos a encontrarlo”, expresaron en redes sociales.