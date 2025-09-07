Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio en una vivienda del barrio Los Arrabales en Río Gallegos dejó a una familia sólo con lo puesto.

El siniestro se registró este domingo alrededor de las 14:00 en una casa ubicada sobre la calle López Calo y también afectó a una vivienda lindante.

“Salí afuera, descalza y (el fuego) empezó a agarrar todo porque es madera”. “CHINA” CÁRDENAS

“Estábamos con mi papá, nos habíamos levantado y él puso a calentar leña para poder tomar el té. Me acosté y me dice: ‘¡Hija, hay fuego!”‘. Salí afuera, descalza y (el fuego) empezó a agarrar todo porque es madera”, contó “China” Cárdenas al medio Café Noticias.

“Quedé con lo puesto. Una vecina de zona de chacras me trajo un par de zapatillas para que no ande descalza”, contó mientras el personal de Bomberos aún se encontraba trabajando en el lugar.

“Estaría necesitando ropa para mí, para mi papá y para el vecino, lamentablemente también el fuego agarró su casa”, señaló.

“A la gente que me ayude, que Dios lo bendiga y le de mucho más”. “CHINA” CÁRDENAS

“Perdimos absolutamente todo”, lamentó. Apelando a la solidaridad de los vecinos, pidió colaboración con ropa y calzado, 38-39 para ella y 41, para su papá.

“A la gente que me ayude, que Dios lo bendiga y le de mucho más. Hoy me tocó sufrir, pasar este hecho, uno no está preparado para las cosas de la vida, hoy me tocó a mí“, manifestó.

El número de contacto para coordinar la entrega de donaciones es 2966-602933 o vía Facebook al perfil “China Cardenas”.