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La Asociación I Yenu Jono de Río Gallegos, dedicada a la enseñanza de navegación en kayak, impulsa una venta de locro por el 25 de Mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo. Además, organiza una nueva edición de “Nado por la Paz Mundial”, prevista para el 31 de este mes en la ría de la capital santacruceña.

En diálogo con LU12 AM680, José Jaramillo, referente de I Yenu Jono, brindó detalles de ambas propuestas y añadió que “también colaboramos con el censo del macá tobiano en la ría, junto con Ambiente Sur, para abarcar todo”.

Venta de locro

En sus redes sociales, la asociación indicó que la venta de locro está destinada a finalizar algunos sectores necesarios en la sede, entre ellos el salón de usos múltiples. Asimismo, difundió el número 2966-558208 para quienes estén interesados en adquirir este tradicional plato, a $12.000 la porción.

Al respecto, Jaramillo expresó que “viene medio tranquilo pero con mucho entusiasmo. Para nosotros es plata para la sede, para terminar ahí y seguir trabajando en esto”.

Recordó que en la edición anterior “se sumaron todos los jóvenes y los adultos a picar la verdura, a armar todo. La verdad que estuvo re lindo y estamos con esa expectativa de volver a hacerlo este lunes”.

Natación en aguas frías

Sobre la iniciativa “Nado y Remada por la Paz Mundial”, precisó que “nace en Francia de gente que hace natación en aguas frías y fue recorriendo distintos países. Llegó a los chicos de natación máster del Hispano (…) quienes hacen natación en aguas frías vienen y hacen su actividad, su práctica, ahí en la ría y con la asociación”.

De igual manera, señaló que se trata de una propuesta “muy noble y, como decía Adriana Miracle, que es la impulsora acá en Río Gallegos, el agua nos une y nos solidariza”.

Jaramillo indicó igualmente que será una travesía corta y que acompañarán con kayaks. “Se convocará a la gente de Prefectura y a personal de Guardia Civil para acompañar”, señaló.

Finalmente, invitó a los vecinos a sumarse a la propuesta: “En cuanto a la natación, lo manejan los chicos del Hispano y lo que veníamos hablando es que sea gente que esté preparada para hacer aguas frías. Pero también invitar a la gente que vaya y vea cómo es la actividad porque es una linda experiencia”, comentó.