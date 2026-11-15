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A nueve años de la tragedia del ARA San Juan, este domingo 15 de noviembre se inauguró en Río Gallegos el Museo 44 latidos.

La creación de la institución fue impulsada por Víctor Burgos, el vecino de la capital santacruceña que desde 2018 lleva adelante el homenaje a los 44 tripulantes del submarino.

Durante el acto de 2025, Susana Vizcarra le entregó el sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real. Y en la oportunidad, Burgos había dado a conocer su anhelo de levantar un museo.

Cada año, el homenaje a los 44 tripulantes se realiza en coincidencia con la fecha en la que se perdió contacto con el submarino mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un fuerte temporal.

Los restos del submarino fueron hallados el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad.

En 2024, se instituyó por ley 27.758 que cada 15 de noviembre se conmemore el Día Nacional por la Memoria de los Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino.

Con una amplia participación y con el acompañamiento musical de la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”, en la tarde de este domingo en el barrio ADOSAC, donde se encuentra emplazada una réplica del submarino y ahora también el museo, tuvo lugar el homenaje.

Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur” acompañó el acto homenaje a los tripulantes del ARA San Juan. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral

Participaron del acto, autoridades provinciales y municipales, veteranos de guerra de Malvinas, organizaciones y vecinos.

Tras realizarse una entrega de presentes, Víctor Burgos manifestó: “Es un día especial en Río Gallegos inaugurando el museo 44 latidos, lo había prometido y hoy puedo decir al cielo gracias, cumplido el proyecto. Para mí, es hermoso haber logrado el museo”.

Visiblemente emocionado expresó: “Lo único que pido, por favor, no nos olvidemos de los 44, no nos olvidemos nunca, siempre tratemos de tenerlos presentes”.

El teniente Jorge Reinoso recibió un presente de manos del vecino Víctor Burgos. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral

El museo cuenta con objetos que pertenecieron a los 44 tripulantes del ARA San Juan y que fueron donados por sus familiares. La institución cuenta con el sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real, indumentaria del cabo Fabricio A. Alcaras Coria y del suboficial segundo Segundo David Melián y fotografía del suboficial primero Alberto Cipriano Sánchez, entre otros.

Rita, nuera de Hilda Raquel Colombani, que la acompañó en su visita, destacó el homenaje realizado al sur del país. “Es muy emocionante de ver, nosotros que venimos de lejos que se haga este reconocimiento que en ningún lado se lo recuerda. El agradecimiento al señor Burgos por hacer lo que está haciendo”.

“Esto tiene que llegar a más, no solamente a interés municipal o provincial, esto tiene que ser reconocido nacional. Porque son 44, no es uno, son 44 que estuvieron para la Argentina, así también como lo es desde Malvinas”, concluyó.

Por su parte, Colombani, madre del teniente de navío Fernando Ariel Mendoza, manifestó a La Opinión Austral: “Ya es la quinta vez que vengo y siempre es muy emocionante, llega hasta lo más profundo del alma que la gente recuerde a los 44. Me siento muy orgullosa”.

“Gracias a Dios, están presentes todavía los 44”, valoró.

Colombani destacó también el afecto con el que siempre es recibida. “Las personas de Río Gallegos son muy atentas, muy amables, te brindan mucho cariño, especialmente la familia de Víctor, tenemos ya un lazo, ya en cinco años que vengo me tratan como una madre de la familia, tanto la hija como Víctor son espectaculares”.

Por último, tras solicitarle un mensaje para la sociedad, expresó: “Me pidieron que hablara en el acto, pero me quedo nula. Hemos pasado momentos difíciles siempre, hay que poner el pecho a las balas, como se dice. Lamentablemente estamos en decadencia siempre, pero hay que poner un poco de fe en Dios. Hay que rezarle mucho a Dios para poder salir adelante”.

Así es el Museo 44 latidos

1 de 9 | El sable ceremonial perteneciente al suboficial principal Walter Germán Real. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 2 de 9 | Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 3 de 9 | Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 4 de 9 | Uniforme que perteneció al suboficial segundo Segundo David Melián. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 5 de 9 | Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 6 de 9 | Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 7 de 9 | Indumentaria que perteneció al cabo Fabricio A. Alcaras Coria. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 8 de 9 | Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral 9 de 9 | El sable ceremonial que perteneció al suboficial principal Walter Germán Real. Foto: Vanina Jancich/La Opinión Austral