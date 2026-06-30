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El profesor Gabriel Ceballos, quien acompaña el proceso formativo del grupo, destacó el crecimiento de las deportistas y el valor del trabajo sostenido más allá de los resultados. “Buscamos que los chicos tengan actividades, participen y disfruten. Los logros deportivos acompañan, pero no son el objetivo principal”, señaló.

Además, remarcó el impacto positivo del reconocimiento al trabajo del club: “Cuando un profesor de otro club dice que un alumno viene del IPEI porque sabe correr, eso nos llena de orgullo”.

Ceballos también subrayó la importancia del desarrollo técnico en el atletismo: “No es solo correr. Hay un trabajo técnico que permite optimizar el esfuerzo y mejorar el rendimiento”.

En relación al contexto actual, mencionó que la situación económica complica la organización de competencias y el acompañamiento de las familias, aunque destacó el buen vínculo entre instituciones para sostener la actividad.

Valentina Rattalino será una de las atletas más jóvenes del certamen, aunque ya cuenta con experiencia en competencias nacionales como el Nacional U14, el Evita Nacional y los EPADE en Neuquén.

“Empecé atletismo en cuarto grado porque en el colegio teníamos la oportunidad y me gustó. Pienso seguir entrenando”, contó. Compite en lanzamiento de disco, bala y martillo, con marcas de 22/23 metros en disco, 8 metros en bala y 18 metros en martillo, que le permiten estar en el Nacional.

“Estoy muy ilusionada, espero que me vaya bien”, expresó antes del viaje. También dejó una mirada sobre la infraestructura local: “Estaría bueno que le pongan red a las jaulas de la pista de atletismo de la UNPA para que no haya peligro cuando hay gente mirando los lanzamientos”.

Iara Casanova competirá en 80 metros con vallas y salto en largo, con el objetivo centrado en mejorar sus propias marcas.

“Empecé atletismo por un taller en la escuela. Me llamó la atención y empecé a entrenar y competir”, recordó. Sobre sus expectativas, señaló: “No pretendo ganar, sino mejorar mis tiempos y mis marcas personales, mejorarme a mí misma”. También complementa su preparación con entrenamiento en gimnasio.

Por su parte, Lara Jurado participará en lanzamiento de disco y bala. Su vínculo con el atletismo comenzó en el ámbito escolar y deportivo dentro del IPEI.

“Entré al IPEI y empecé atletismo como un deporte más, pero después me empezó a gustar lanzar disco y bala. No me veía corriendo ni saltando, pero cuando me mostraron el lanzamiento conecté”, explicó. Previamente también practicó básquet antes de enfocarse en las pruebas de lanzamiento.

La delegación partirá el viernes a la madrugada rumbo a Buenos Aires, desde donde continuará viaje hacia Concordia. El sábado 4 de julio comenzará la competencia, que reunirá a los mejores clubes del país en categoría U16.