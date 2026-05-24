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Desde hace más de un mes, una situación de maltrato animal preocupa a los vecinos de Río Gallegos, especialmente a quienes viven en el barrio Virgen del Valle.

En una vivienda ubicada en calle 16 y 21, hay cinco perros que fueron abandonados luego de que su dueño falleciera a fines de marzo.

En Semana Santa, Andrea recibió el mensaje de una vecina que le avisaba que su perro estaba tendido al costado de la calle, frente al Aeropuerto Internacional “Piloto Civil Norberto Fernández”.

“Vengo para mi casa y encuentro que el perro estaba muerto y lastimado por todos lados, como si lo hubieran agarrado unas pirañas. Empiezo a preguntar a los vecinos, nadie vio nada”, contó Andrea a La Opinión Austral.

Luego supo que a dos cuadras de su casa, dos perritas callejeras también habían sido atacadas, pero pudieron ser auxiliadas a tiempo y sobrevivieron. “Lola” y “Mile” se recuperaron y fueron dadas en adopción.

“Lola” y “Mile” cuando se recuperaban del ataque que sufrieron.

“Me contaron que a fines de marzo falleció el chatarrero (dueño de los canes), vinieron los hijos por una disputa del terreno largaron todos los perros a la calle, cerraron con candado y los perros entran y salen y están sin comida, sin agua, sin nada“, describió.

Andrea se dirigió hasta la Comisaría Sexta, donde radicó la denuncia por el ataque que causó la muerte de “Gordo”. También se dirigió a Control Animal. La denuncia se encuentra en el Juzgado N°3.

“Corralón no hace nada hasta que tenga el oficio del juez, eso dicen ellos”, marcó.

Ante el peligro que representa la situación y la falta de acciones por las autoridades correspondientes, la vecina incluso ha intentando encerrar a los perros. “Me cansé de encerrar a los perros, se salen, un día los encuentro todos ensangrentados, habían ido a matar a otro perro. De hecho, hay otro perro adentro, se ve que lo han matado ellos. También mataron a un potrillo, pensamos que el paisano iba a hacer la denuncia y nunca la hizo”, agregó.

A casi dos meses de la denuncia de Andrea y una segunda denuncia realizada por la vecina que auxilió a “Lola” y “Mile”, la situación continua exactamente igual que al comienzo y el riesgo de que además de un animal, una persona pueda ser atacada por la jauría, se mantiene vigente.

Abandono

Desde la organización Valentín en cada Huella, que elaboró un proyecto de protección y bienestar de animales dómesticos, manifestaron “mucha bronca e impotencia” ante el abandono de los cinco perros.

“Nadie les da comida, agua ni atención. Los perros están extremadamente flacos, abandonados y claramente desesperados.

La consecuencia de ese abandono es gravísima: los animales comenzaron a ponerse agresivos y ya atacaron a otros animales, seguramente por hambre y por el estado en el que viven. Y la realidad es que en cualquier momento puede pasar algo peor y terminar lastimado un niño”, señalaron.

“Los animales no eligieron quedar solos, pasar hambre ni convertirse en un peligro por desesperación”. VALENTÍN EN CADA HUELLA

En este contexto, repasaron que se realizaron las denuncias en la dependencia policial y en Control Animal. “Como siempre, NO HACEN NADA. No responden mensajes, no intervienen y dejan que las situaciones exploten recién cuando ocurre una tragedia. Mi pregunta es: ¿cómo se manejan? ¿Para qué está Control Animal realmente? Porque Control Animal no es solamente poner un castramóvil cada 20 días y castrar 15 perros para la foto. También es actuar ante el abandono, el maltrato y las situaciones de riesgo”, remarcaron.

Por último, expresaron que “es indignante la incompetencia y el abandono por parte de quienes deberían intervenir. Los animales no eligieron quedar solos, pasar hambre ni convertirse en un peligro por desesperación. Esto se podría evitar si las autoridades hicieran el trabajo que les corresponde”.

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