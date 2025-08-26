Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Calamaro, cantante, músico argentino y hermano de Andrés, sorprendió en una entrevista al contar que Néstor Kirchner fue sonidista y plomo de la banda Huerque Mapu, en los años 70, cuando vino a tocar a Santa Cruz.

Huerque Mapu es un grupo vocal e instrumental de música folklórica de Argentina creado en Buenos Aires en 1972, que aun sigue en vigencia. Su nombre significa “mensajeros de la tierra” en mapudungun. Hebe Rosell, hermana de los Calamaro y prima del diputado provincial Juan Carlos Rosell, era la voz femenina de la banda, por lo que la anécdota se imprimió para siempre en la familia por el lugar institucional que ocupó, años más tarde, Néstor Kirchner en Argentina.

Tanto fue así que en 2003, casi 30 años después de ese casual encuentro en el Colegio Salesiano de Río Gallegos, Hebe intentó reencontrarse con Néstor. Y lo hizo a través de una de sus hermanos, Javier Calamaro. “La última vez que vino mi hermana lo quiso conocer y cuando le pregunté por qué, me contó”. Resulta que Néstor Kirchner era “el que organizaba los shows en Santa Cruz de Huerque Mapu. Era el sonidista y el plomo a la vez”, reveló Javier Calamaro, en una entrevista a El Destape.

Son varios los nexos de la familia Calamaro con Santa Cruz y Néstor Kirchner. Javier Calamaro contó en varias oportunidades que estuvo varias veces con Néstor, desde aquella vez que lo conoció en Santiago del Estero cuando cantó con Pablos Milanés, Adriana Varela, “un montón de artistas cantando para un día patrio”. Su hermana, Hebe Rosell, era a su vez prima de Juan Carlos Rosell, diputado santacruceño desaparecido en la última dictadura militar, vínculo que habría hecho arribar a su banda en los 70 a las remotas tierras del sur.

Pero además, su padre, Eduardo Calamaro, político, periodista y abogado de profesión, quien falleció a los 99 años en 2016, escribió un libro en el que reivindica a Kirchner. El doctor Calamaro tenía una mirada positiva del gobierno del santacruceño, a quien veía más como desarrollista que como peronista clásico, recuerda en una semblanza el diario La Capital de Rosario. Una entrevista a él publicada en ese medio el 11 de mayo de 2008 se tituló: “Néstor Kirchner fue industrialista y sirvió para salir de la crisis”.

Huarque Mapu se presenta en el Colegio Salesiano de Río Gallegos

El miércoles 16 de enero de 1974, la banda Huerque Mapu integrada por Ricardo Munich, Lucio Navarro, Tacun Lazarte, Hebe Rosell y Naldo Labrín se presentó en el Colegio Salesiano de Río Gallegos. El recital fue organizado por la Regional VII de la Juventud Peronista en el marco de un festival popular con entrada libre y gratuita.

Recorte del diario La Opinión Austral del 16 de enero de 1974. Huerque Mapu se presentaba en el Colegio Salesiano.

Eran tiempo revueltos en Argentina. El presidente Juan Domingo Perón se mostraba cada vez más intransigente con las juventudes y los gremios que mantenían una postura en defensa de las clases populares, mientras que en Santa Cruz aun gobernada Jorge Cepernic que se mantenía más cercano a esos sectores de izquierda.

De hecho, el recital de Huerque Mapu fue en simultáneo al inicio del rodaje de la película La Patagonia Rebelde, tal como lo recordó Roberto Arizmendi y como lo registró La Opinión Austral el 17 de enero de ese mismo año. Eran los último meses de Cepernic en el gobierno.

Recorte del diario La Opinión Austral del 17 de enero 1974. El martes anterior había comenzado el rodaje de “La Patagonia Rebelde”.

Ese 16 de enero, quienes no fueron a ver Huerque Mapu fueron el Cine Carrera a ver la comedia musical “Así es Buenos Aires” con Hugo Marcel, Soledad Silveyra, Ricardo Bauleo y Susana Giménez; Gitano, uno de los grandes éxitos de Sandro de América; y Nino de Enzo Viena y María Aurelia Bisutti. El Salesiano igual se llenó.

En ese momento, Néstor Kirchner ya se había egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata como abogado, donde conoció a Cristina Fernández, y con quien se casó en 1975. Era enero y Néstor estaba de vacaciones en Río Gallegos, entonces colaboró con la actuación de la banda en Río Gallegos.

Roberto Arizmendi, compañero de militancia, precisó a La Opinión Austral: “Fue en enero del 74 cuando el grupo actuó en Río Gallegos y se trasladó a Puerto Deseado donde se presentó y nosotros empezábamos la filmación de la película “La Patagonia Rebelde” de Fernando Olivera. Fueron las dos únicas presentaciones del muy bueno y querido grupo en Santa Cruz”. De hecho, agregó, que en Deseado gran parte del elenco fue a ver a la banda que recién comenzaba. “Recuerdo que viajaron en una combi acompañados por un auto donde iba Daniel Toninetti, y que se sorprendieron al ver en medio de un pueblo de la patagonia a un hombre disfrazado de cowboy y armado; que en realidad era yo actuando para la película”, recordó con una sonrisa.

Hebe Rosell, la profesora de música de Andrés y Javier

Además de ser la hermana por parte de madre de Andrés y Javier Calamaro, Hebe Rosell, fue su maestra. Hebe es cantante y musicoterapeuta, vive desde 1976 en México, donde tuvo que exiliarse después de editar el disco Montoneros con el grupo Huerque Mapu, en el año 1976 a comienzos de la dictadura militar. Es conocida por su activismo a lo largo del tiempo en materia de derechos humanos. Hebe, fue la voz femenina de los Huerque Mapu.

Hebe es prima de Juan Carlos Rosell, quien fue diputado provincial en Santa Cruz, desaparecido por la dictadura militar argentina el 3 de diciembre de 1976. Hoy en día, el recinto de la legislatura santacruceña lleva su nombre, como homenaje a su trayectoria y compromiso con la causa nacional y popular.

Hebe Rosell, hermana de Andrés y Javier Calamaro, volvió a Argentina en 2003 y quiso volver a ver a Néstor.

Huerque Mapu estuvo como formación inicial a Munich, Navarro, Lazarte, Rosell y Labrín. En 1974 presentaron la Cantata de Santa María de Iquique con el Grupo de Teatro Popular de Bahía Blanca. Ese mismo año, luego de grabar dos álbumes, graban el álbum Montoneros, más conocido como la Cantata Montoneros, que logró estrenarse en vivo en el Luna Park con un coro de 50 personas.

En 2003, Hebe volvió a la Argentina para subirse a las tablas con su espectáculo “La Hebe Fénix”, en el Teatro Bar Tuñón, de Buenos Aires. Allí alternó textos y canciones propias con poemas de Olga Orozco, Juan Gelman, Julio Cortázar, Pablo Neruda, entre otros. Y también quiso volver a ver a Néstor Kirchner y le pidió ayuda a su hermano Javier.