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José Honorio Ortega nació el 21 de julio de 1963 en Río Gallegos. El 28 de mayo de 1982, a los 18 años, cayó en combate en la guerra de Malvinas.

José asistió al Jardín de Infantes N° 1 “María Barón de Gutiérrez” de la capital provincial y realizó sus estudios primarios en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján”. En 1978, se trasladó a Trelew y en 1982, ingresó al Servicio Militar.

Integraba la segunda sección de la compañía de Infantería “C”, a la que pertenecían los conscriptos del Regimiento de Infantería N° 25 de Sarmiento, donde se encontraba cumpliendo el servicio militar obligatorio.

El 26 de marzo de 1982, fue destacado para integrar la 2da Sección de la Compañía de Infantería “C”, con miras al desarrollo de las futuras operaciones de combate.

El 28 de mayo de 1982, participó de un contraataque efectuado por su Compañía en el que su sección se enfrentó en el combate con el enemigo durante 30 minutos.

Luego de que el jefe de sección, subteniente Juan José Gómez Centurión rechazó la intimación a rendirse que le hizo un oficial británico, se reanudó el enfrentamiento debiendo, a causa del hostigamiento ejercido por el enemigo, replegarse hasta sus posiciones originales, continuando el acecho hasta las primeras horas de la noche.

En estas acciones, a las 11:30, cayó en el combate conocido como Darwin-Goose Green o Batalla de la Pradera del Ganso. También murieron José Luis Allende, Ricardo Andrés Austin y Ramón Ángel Cabrera, el cabo Héctor Rubén Oviedo y el sargento Sergio Ismael García.

Durante décadas, tuvo una lápida común donde rezaba la leyenda “sólo conocido por Dios”. Su cuerpo fue identificado en 2018 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mediante un estudio de ADN, pero también se lo pudo localizar dado que entre sus restos se halló un anillo de compromiso que reconocieron sus padres.

El anillo iba a ser entregado a su novia Graciela, quien se encontraba embarazada de las mellizas: Carolina y Melisa.

En Río Gallegos, viven su padre José Bernardino Ortega, su madre Sonia Cárcamo y su hermano Héctor mientras que El Bolsón vive su hermana María Ángela y en El Calafate, Marcela.

A 63 años de su nacimiento, el legado del héroe santacruceño persiste en la memoria de la comunidad, especialmente en la de la capital santacruceña. Espacios públicos como la placa con su nombre, ubicada en la casa donde vivió, el monolito sito en la esquina de la avenida Sureda y calle Ortega, frente a la sede del Rotary Club y su escultura en el Monumento a los caídos en Malvinas o instituciones como la Asociación Centro de Veteranos de Guerra “Soldado José Honorio Ortega o la Escuela Primaria N° 78 “Soldado José H. Ortega”, homenajean su vida, su historia y su entrega por la patria.